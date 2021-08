Após classificar para o hiperpole das 24 Horas de Le Mans na última quarta, o brasileiro Felipe Fraga largará na sexta colocação da categoria GTE-Am na lendária prova neste sábado (21). Competindo com a equipe TF Sport no WEC, o piloto acredita no grande potencial do time e em contar com a melhor estratégia para brigar pelo pódio da corrida deste final de semana.

Com início neste sábado (21), o endurance terá 62 carros no grid e o Circuito de La Sarthe, em Le Mans, conta também com mais de 13 km de extensão. O brasileiro estará a bordo de um Aston Martin Vantage, carro com o qual já conquistou um top 3 em 2021 na etapa de abertura do campeonato, em Portugal.

"A volta que fizemos ontem, que nos classificou para o hiperpole, foi muito boa e mostrou o bom veículo que temos para a corrida", disse Fraga. "Estou feliz com nosso desempenho no quali e acredito que com uma boa estratégia temos de tudo para brigar pela vitória.

"Agora vamos definir os melhores ajustes para fazer uma boa largada e disputar a primeira posição até o final", acrescentou. A edição de 2021 será a terceira consecutiva das 24 Horas que o tocantinense participa

"Estou muito honrado por ter a oportunidade de correr em mais uma prova como essa. Muitos querem ter essa chance, então apenas gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Vamos com tudo em busca de um pódio", completou Fraga.

A largada para as 24 Horas de Le Mans acontecerá neste sábado a partir das 11h da manhã pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Fox Sports, que passará as primeiras duas horas no sábado (21) e também as últimas três no domingo (22).

