A 89ª 24 Horas de Le Mans virou história. Neste domingo (22) a maior corrida de endurance do mundo completou mais uma edição com a confirmação do favoritismo da Toyota Gazoo Racing na geral, ao vencer pela quarta vez consecutiva.

Praticamente de ponta a ponta, o carro #7 comandado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Pexito Lopez liderou a dobradinha da marca japonesa, com o #8 chegando na segunda posição, com Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley.

Na terceira posição, a primeira presença brasileira. André Negrão ajudou a Alpine para fechar o pódio, junto com Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière. Com isso, o brasileiro conseguiu seu quarto pódio em Le Mans, após duas vitórias e um terceiro lugar na classe LMP2.

Pipo Derani, que fez parte do conjunto da Glickenhaus com Olivier Pla e Franck Mailleux, ficou na quarta colocação na Hypercar e na geral.

Na LMP2, a vitória do Team WRT, com Robert Kubica, Louis Deletraz e Ye Yifei estava perto, mas o carro #41 teve problemas na última volta.Com isso, o triunfo ficou com o outro carro do time, com Robin Frijns, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi.

Felipe Nasr, que tinha a companhia de Ryan Cullen e Oliver Jarvies na Risi Competizione, teve qua abandonar com uma quebra de motor por volta da 20ª hora.

Daniel Serra não conseguiu repetir o feito de triunfar pela GTE Pro. De Ferrari, o brasileiro da AF Corse terminou na quinta colocação, junto com Miguel Molina e Sam Bird, mesmo enfrentando uma série de problemas, incluindo um pneu estourado, danificando a dianteira direita.

Mas os companheiros de Serra do carro #51, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Come Ledogar, levaram a melhor na classe.

A AF Corse também comemorou a vitória na GTE Am, com François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera, com a Ferrari #83.

Felipe Fraga conquistou a segunda posição na classe, ao lado de Ben Keating e Dylan Pereira no Aston Martin #33.

Marcos Gomes foi o primeiro a abandonar a corrida após forte acidente de seu Aston Martin na terceira hora da corrida.

Resultado final em instantes

F1: SENNA na Ferrari? Saiba detalhes da REUNIÃO SECRETA que quase colocou tricampeão na escuderia

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

.