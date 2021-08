Após duas vitórias consecutivas no IMSA, Pipo Derani vira a chave para disputar sua sexta edição das 24 Horas de Le Mans, pelo Mundial de Endurance (WEC), neste fim de semana. O piloto estará a bordo da Glickenhaus, na Hypercar, ao lado de Olivier Pla e Franck Mailleux.

A corrida de longa duração mais emblemática do planeta terá sua largada no sábado (21), às 11h, e o brasileiro e seus companheiros de equipe partirão da quarta posição entre os 61 carros alinhados no grid.

Os preparativos para a prova no traçado de aproximadamente 13,6 km tiveram início no último domingo (15). Os treinos seguiram na quarta (18) e quinta-feira (19), com sessões diurnas e noturnas. Derani completou vários stints, trabalhando no programa preparado pela Glickenhaus para a disputa.

Será a primeira prova de 24 horas para o 007C Hypercar, um projeto totalmente novo e que conta com motor V8 biturbo da empresa francesa Pipo Moteurs e chassis da italiana Podium Advanced Technologies. O carro teve uma estreia competitiva nas 8 Horas de Portimão, em junho, e já se tornou o favorito entre os fãs, por seu design e estilo distintos.

"Estou muito ansioso pela corrida, especialmente depois dos treinos produtivos que tivemos ao longo da semana", comentou Derani. "Seguimos crescendo e estou cada vez mais confortável ao pilotar esse grande veículo. Acreditamos que não temos nada a perder e que podemos lutar este final de semana para termos uma prova muito forte."

"Há um clima muito bom na escuderia e com os meus companheiros Olivier e Franck, acredito que temos um time muito equilibrado. Claro que é uma etapa longa, mas estou muito motivado a fazer o máximo com essa oportunidade que temos de aprender mais sobre o carro e mostrar que o Jim (Glickenhaus), a equipe e seus fornecedores são capazes de fazer uma grande estreia em Le Mans", acrescentou.

O brasileiro foi procurado pela montadora para usar toda a sua experiência e habilidades técnicas como piloto de desenvolvimento, além do histórico vencedor, que inclui três triunfos nas 12 Horas de Sebring e conquistas nas 24 Horas de Daytona e 10 Horas de Petit Le Mans. Na temporada 2021 do IMSA, Derani está na vice-liderança, restando três provas.

O piloto é um dos nomes mais fortes no endurance internacional nos últimos seis anos e já tem um excelente retrospecto em Le Mans, onde correu pela equipe de fábrica Ford GT e conquistou um pódio em 2017.

A transmissão das 24 Horas ficará por conta da Fox Sports, que exibirá partes do evento: no sábado (21), entre 11 e 13h30, e no domingo (22) das 8 às 11h.

