Le Mans: Negrão vê Alpine “na briga”, mesmo com domínio da Toyota

A Alpine, time que conta com o brasileiro André Negrão e os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviére, garantiu a terceira posição no grid de largada para as 24 Horas de Le Mans. Ao registrar 3min25s574 para os 13.626 metros do longo traçado às margens do rio Sarthe, o trio garantiu sua melhor volta na semana de treinos na Hyperpole, sessão realizada nesta quinta-feira (19) que definiu as principais posições de largada para a corrida, marcada para o sábado.

O time francês, que volta a disputar a principal classe do Mundial de Endurance nesta temporada, foi superado apenas pelos dois hipercarros da Toyota Gazoo Racing, equipe que ficou com a pole position com o trio formado por Kamui Kobayashi (Japão), José María López (Argentina) e Mike Conway (Inglaterra). Apesar disso, Negrão acredita que a Alpine pode desafiar os pilotos da equipe japonesa, atual tricampeã da prova, na corrida deste final de semana.

“Em uma prova de 24 horas, a posição de largada não é tão determinante para o resultado final”, disse Negrão, que foi campeão de Le Mans em 2018 e 2019 na categoria LMP2, a segunda na hierarquia da prova. “O importante é estarmos próximos dos líderes, no caso os Toyota, para podermos batalhar com eles durante a prova. Em 24 horas de corrida, muita coisa vai acontecer e apesar da vantagem deles por gastarem menos combustível e por fazerem menos pit stops, nós estamos na briga. Agora vamos repassar a estratégia de corrida para tentar essa vitória no domingo”, disse Negrão.

André terá a companhia de outro brasileiro na segunda fila do grid de largada. Pipo Derani, piloto do Glickenhaus número #708, partirá da quarta posição na corrida deste sábado. Outros dois pilotos do Brasil disputaram a Hyperpole: Daniel Serra garantiu a segunda posição no grid da LMGTE-Pro com a Ferrari 488 GTE Evo da AF Corse, enquanto Felipe Fraga largará da sexta posição na LMGTE-Am com um Aston Martin Vantage AMR da TF Sport.

Além dos pilotos que participaram da Hyperpole, outros dois competidores do Brasil não se classificaram para a disputa das poles positions de todas as categorias realizada hoje. Felipe Nasr, da Risi Competizione, partirá da 14ª posição entre os competidores da LMP2, enquanto Marcos Gomes inicia a corrida no 15º posto da LMGTE-Am com um Aston Martin Vantage AMR da Aston Martin.

