Le Mans: Gomes confiante para desafio das 24 Horas na LMGTE-Am

Marcos Gomes largará da 16ª posição da classe LMGTE-Am nas 24 Horas de Le Mans de 2021, válidas pelo Mundial de Endurance (WEC), com a NorthWest AMR, equipe oficial da Aston Martin. A mais importante prova de resistência do planeta terá início às 11h deste sábado (21) com o piloto paulista ao lado do canadense Paul Dalla Lana e do dinamarquês Nicki Thiim.

Esta é a segunda vez dele no evento. Em 2020, estreou na divisão pilotando o Ferrari 488 GTE da Hub Auto Racing, com Tom Blomqvist e Morris Chen, e terminou em 17º lugar na categoria. Campeão da Stock Car Pro Series em 2015, o brasileiro é da segunda geração da família a disputar a prova.

"Tivemos uma semana de bastante evolução, focando na corrida", disse Gomes. "Até mesmo na classificação fizemos um treino com essa atenção. Vamos largar um pouco atrás, mas com um dos melhores carros feitos para provas de longa duração. A gente espera estar entre os cinco primeiros da LMGTE-Am em umas cinco horas e partir para a briga pela liderança."

"Claro que se tratando de uma corrida dessa duração, ainda mais aqui em Le Mans, tudo pode acontecer. Vamos tentar nos livrar dos acidentes e chegar ao final da prova disputando a vitória. Meus companheiros de equipe são bons, guiam muito bem, e estamos confiantes”, acrescentou.

Em 1978, seu pai, o tetracampeão da Stock Car Paulo Gomes, foi ao pódio, em segundo lugar, na categoria então chamada Grupo 5, e foi o sétimo na classificação geral, compartilhando um Porsche 935/77 com Alfredo Guaraná Menezes e Marinho Amaral.

Outros cinco brasileiros disputam as 24 Horas de Le Mans de 2021: André Negrão e Pipo Derani na Hypercar, a classe principal, Felipe Nasr na LMP2, Daniel Serra na LMGTE-Pro, e Felipe Fraga também na LMGTE-Am.

O brasileiro Augusto Farfus, companheiro de Gomes e Dalla Lana na NorthWest AMR no WEC, não participará desta vez, por conta de compromisso com a Pure ETCR. Atualmente, eles estão em terceiro lugar da divisão no campeonato.

Na TV, o começo e o fim da corrida serão exibidos ao vivo pelo canal Fox Sports, das 11 às 13h30 do sábado (21) e das 8 às 11h de domingo (22) pelo horário de Brasília.

