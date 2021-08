A 89ª edição das 24 Horas de Le Mans teve o seu grid de largada definido nesta quinta-feira (19). Como esperado, os carros da Toyota Gazoo Racing dominaram a Hyperpole, com o #7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Pexito Lopez levando a melhor, com a melhor marca na meia hora de sessão de 3min23s900. É a quinta pole consecutiva da marca japonesa na maior corrida de endurance do mundo.

O carro #8, tripulado por Brendon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi ficou com a segunda posição, a apenas 0s295 de seu carro irmão.

A Alpine aparece como a primeira ‘melhor do resto’, com o #36 que tem o brasileiro André Negrão, além dos franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. O outro brasileiro da classe Hypercar, Pipo Derani, ajudou seu time a obter a quarta colocação no grid, com um tempo a 1s739 do melhor Toyota. Pipo terá nesta edição de Le Mans a companhia dos franceses Olivier Pla e Franck Maulleux na Glickenhaus.

Na LMP2, o trio formado por António Félix da Costa, Roberto Gonzales e Anthony Davidson terá a posição de honra na classe. Eles fizeram o melhor tempo de 3min27s950, a 4s050 do melhor Hypercar.

Felipe Nasr, que tem a companhia de Ryan Cullen e Oliver Jarvis não chegou à hyperpole com o carro #38 largando na 14ª posição em sua classe.

Na LM GTE Pro, a pole ficou com o Porsche #72 da HubAuto Racing, de Dries Vanthoor, Maxime Martin e Alvaro Parente. Daniel Serra será o segundo colocado na largada da classe.

Na classe LM GTE Am, a Porsche se fez presente mais uma vez, com a pole saindo para o carro #88 de Julien Andlauer, Dominique Bastien e Lance David Arnold. Felipe Fraga, no Aston Martin #33 será o sexto no grid de sua classe.

O Aston Martin de Marcos Gomes não esteve na sessão, conseguindo classificação na 16ª posição para a largada no sábado, em sua classe.

Resultados da Hyperpole

