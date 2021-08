Le Mans: Fraga revela drama após batida e antes de garantir pódio

Felipe Fraga correu pelo terceiro ano consecutivo nas 24 Horas de Le Mans e terminou o dia mais longo do ano com um pódio conquistado na categoria GTE Am. Piloto da TF Sport, o tocantinense guiou o carro #33 por cerca de 10 horas em Le Mans e explicou que a corrida foi movimentada desde o início.

“Muitas coisas aconteceram ao longo da corrida”, disse Fraga. “Eu estava em P1, 1min30s na frente do segundo e tinha algum resto de peça de algum carro na pista. Aí o carro que estava na minha frente bateu a quase 300 km/h no muro e eu vim atrás, pegando um pouco desses pedaços de fibra de carbono na pista. Isso furou os dois pneus do carro e bati em uma barreira de pneus”, disse Fraga, que conseguiu levar o carro de volta aos boxes.

“Eu tinha certeza que a corrida tinha acabado para gente, mas aí eu consegui trazer o carro para o box e o pessoal trocou os dois pneus, trocou o difusor traseiro e voltamos para a corrida. Conseguimos continuar andando bem, demos sorte com um safety car e terminamos no pódio, após imprimir um bom ritmo de corrida”, contou o brasileiro, que foi campeão da Stock Car em 2016.

Esse é o segundo pódio de Fraga na categoria GTE-Am no WEC (Campeonato Mundial de Endurance). O brasileiro, que pilota um Aston Martin Vantage na equipe TF Sport, também terminou na segunda colocação na etapa de abertura em Portugal.

A temporada do WEC terá mais duas etapas em 2021, ambas no Bahrein nos dias 30 de outubro e 6 de novembro, respectivamente.

