Carregar reprodutor de áudio

Pietro Fittipaldi disputará pela primeira vez as 24 Horas de Le Mans, mais importante corrida de longa duração do planeta, defendendo a InterEuropol na classe LMP2, tendo como companheiros para a ‘maratona’ o suíço Fabio Scherer e o dinamarquês David Heinemeier-Hansson. É o primeiro brasileiro desde Rubens Barrichello a ter completado a trinca F1, Indy 500 e 24 Horas de Le Mans.

Apesar de ser a estreia na lendária prova francesa, time e companheiros estão longe de serem desconhecidos do brasileiro. A parceria disputa nesta temporada o European Le Mans Series (ELMS), campeonato que conta com corridas de quatro horas de duração e que tem suas etapas disputadas nos principais circuitos do Velho Continente.

“Sem dúvidas será um final de semana inesquecível, pois Le Mans é uma corrida diferente, que te coloca na história em caso de vitória”, disse Pietro. “A LMP2 é uma categoria muito acirrada, mas estou entrosado com o Fabio e com o David, então temos condições de lutar por um bom resultado.”

A programação no circuito de La Sarthe será aberta nesta quarta-feira (8), com a realização de dois treinos livres e a primeira fase da classificação. A largada para as 24 Horas de Le Mans está marcada para 11h de sábado.

O Star+ mostra toda a programação e a corrida na íntegra, enquanto a ESPN terá janelas de transmissão na TV, em horário a ser definido.

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: