Pipo Derani chega confiante para sétima participação em Le Mans

Pipo Derani disputa neste final de semana (11 e 12) a 90ª edição das 24 Horas de Le Mans, principal prova de endurance do mundo e terceira etapa da temporada 2022 do FIA WEC. Será a sétima participação do piloto na lendária corrida.

Derani embarcou para a Europa logo a após a disputa da sexta etapa do IMSA, sábado passado, em Detroit (EUA), em que terminou em sexto lugar.

Em Le Mans, ele dividirá o cockpit do #708 Glickenhaus 007LMH com os franceses Romain Dumas e Olivier Pla. No ano passado, na disputa da prova, na estreia da equipe nos Hipercarros, Derani já conquistou um quarto lugar.

Este ano, o brasileiro também já pilotou com o time nas 6 Horas de Spa e subiu ao pódio, chegando em terceiro lugar.

As corridas de endurance têm crescido muito em popularidade, com diversas montadoras chegando ao WEC e ao IMSA na próxima temporada. Derani é um dos pilotos mais consagrados da categoria na atualidade, tendo conquistado três vezes as 12 Horas de Sebring, uma vez as 24 Horas de Daytona, uma conquista em Petit Le Mans, além de ser o atual campeão do IMSA.

O brasileiro será um dos 15 pilotos inscritos na classe dos Hipercarros este ano em Le Mans e, ao lado dos companheiros, quer lutar de igual para igual com os carros da Alpine e Toyota.

O #708 Glickenhaus disputará a corrida pela segunda vez e começou bem nos treinos no traçado de 8,467 milhas (aproximadamente 13,6 km), terminando em segundo no domingo passado. Já Derani teve sua primeira participação em Le Mans em 2015, quando ficou em terceiro na categoria LMP2.

Em 2017, foi vice-campeão na LMGTE Pro, defendendo a equipe de fábrica da Ford Chip Ganassi.

“Le Mans é um lugar especial. Passar por estes portões é sempre um momento de orgulho”, declarou Derani.

“É ótimo estar de volta aqui com a Glickenhaus, depois de termos conquistado um resultado tão bom em nossa primeira Le Mans no ano passado. Acredito que temos boas chances de mostrar outro forte desempenho este ano e sinto essa determinação em cada membro da equipe”, destacou o brasileiro de 28 anos.

“Temos um tremendo espírito de equipe e sabemos que a torcida também estará ao nosso lado. O Jim (Glickenhaus) é um líder inspirador deste projeto, isso nós sabemos”, continuou.

“Mas também temos uma estrutura muito sólida na parte técnica e operacional. Você não termina em quarto no geral em sua primeira Le Mans sem isso. Estamos determinados a evoluir, sermos mais rápidos e fortes do que no ano passado. Vamos dar o nosso melhor para isso”, completou Derani.

Os treinos classificatórios em Le Mans serão realizados nesta quarta e quinta-feira. No sábado, a prova terá sua largada às 11 horas de Brasília. A ESPN 4 exibirá a disputa para o Brasil nos seguintes intervalos: sábado das 11 às 14 horas e das 21h30 à meia-noite. No domingo, iniciará a transmissão às 8 horas e irá até a bandeirada final.

Ação em prol do Hospital do GRAACC

Na edição deste ano das 24 Horas de Le Mans, Derani vai utilizar um capacete especial, pintado especialmente pelo artista francês Jean-Baptiste Launay, conhecido como Jisbar. No último dia 3, já teve início um leilão do capacete e toda a arrecadação será doada ao Hospital do GRAACC, referência em tratamento de casos de alta complexidade de câncer infantojuvenil no Brasil. O leilão vai até este domingo neste link.

