Os momentos finais das 24 Horas de Le Mans não correram sem dramas, com Robin Frijns evitando por pouco atropelar o oficial responsável pela bandeirada final da prova francesa.

As 24 Horas são uma das poucas provas em que o oficial fica na pista para encerrar a prova, fazendo isso na linha de chegada enquanto os carros vão cruzando a reta. E enquanto na classe de hipercarros a situação foi tranquila, com mais uma dobradinha da Toyota Gazoo Racing, na LMP2 a situação foi bem diferente.

Todos já prestavam atenção para a classe quando o #41 da WRT abandonava a uma volta do fim. E enquanto a Toyota cruzava a linha de chegada para vencer, e a AF Corse Ferrari #51 vinha logo atrás para ficar com a vitória na GTE Pro, logo atrás a disputa se mantinha viva na LMP2.

O #31 da WRT sofria pressão do #28 da Jota na luta pela vitória da categoria. Ao chegar na reta, Frijns usou o vácuo da Ferrari para ganhar velocidade e abrir para o rival, tentando se livrar de outros carros que vinham à frente.

Mas, nesta manobra, o holandês foi para a parte interna do traçado, encontrando inesperadamente o oficial responsável pela bandeirada. Frijns precisou girar o volante rapidamente para a esquerda, retornando ao meio do traçado, enquanto o homem pulou para trás, buscando evitar o atropelamento.

A cena gerou diversos comentários nas redes sociais, destacando surpresa com a reação do piloto e do oficial, até os críticos, que consideram que esse método não deveria existir em situações de luta pela vitória até o fim, como foi o caso neste ano.

Veja o momento do quase atropelamento:

Após a prova, Frijns falou rapidamente sobre o incidente: "Basicamente o que aconteceu é que levei o carro para a direita, e depois precisei voltar para a esquerda, porque o cara da bandeirada estava parado ali. Se eu batesse no cara, ele estaria morto".

