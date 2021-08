A Toyota conquistou sua quarta vitória consecutiva no Circuit de la Sarthe, a primeira da nova era do Hypercar, com Mike Conway, Jose Pexito Lopez e Kamui Kobayashi à frente do carro irmão #8 e do #36 da Alpine.

Foi uma vitória extremamente emocionante, já que as últimas três edições foram ganhas pela equipe #8 da Toyota Gazoo Racing.

Kobayashi e Conway também poderiam ter vencido a corrida em 2017, quando sofreram uma quebra de embreagem em um erro no pitlane.

Após anos de frustração, os três pilotos ficaram muito emocionados depois de finalmente quebrar a ‘maldição’ de Le Mans.

"Chegamos perto tantas vezes, e conseguir aqui com o novo hipercarro também com esses meninos... os companheiros de equipe fizeram um trabalho estelar como sempre", disse Conway à Eurosport após a chegada.

"Circuito completo, muitas emoções. Eu chorava como uma menina.”

"É um pouco de tudo, você trabalha tanto para isso a cada ano que se esquece de como é difícil."

Lopez disse que as últimas horas, quando o #7 começou a sofrer problemas semelhantes de coleta de combustível que atormentaram o carro irmão #8, foram particularmente estressantes, apesar da distância confortável dos líderes.

“Viemos de muito longe daqui. Tempos difíceis, faz muito tempo que não vejo meu pai, muito trabalho. E quando você sofre como nós sofremos nos anos anteriores, eu acho que é especial. O primeiro é sempre muito especial.”

"No final, quando tivemos esse problema de combustível, tivemos que fazer muitas coisas no carro. Foi muito estressante."

Kobayashi, que recebeu a honra de levar o carro até a bandeira quadriculada em uma formação orquestrada, disse que os erros da equipe #7 em Le Mans tornaram a Toyota mais forte como unidade.

"Tivemos muitas oportunidades de ganhar e perdemos, mas finalmente vencemos", acrescentou.

“Penso que estamos mais juntos como equipe [do que antes], não podemos fazer nada de especial em Le Mans, mas acreditamos uns nos outros como equipe.”

"Acho que somos mais fortes como equipe, acho que é por isso que conseguimos desta vez."

Com muito mais possibilidades de novos rivais no caminho na nova classe Hypercar, após vários anos de transição, Kobayashi está ansioso para a batalha da Toyota contra fábricas como Peugeot, Ferrari, Audi e Porsche no futuro.

"No futuro, a categoria Hypercar e LMDh será grande e Le Mans será uma corrida enorme", explicou. "Estou ansioso para lutar com eles."

Conway, Lopez e Kobayashi também assumiram a liderança no campeonato mundial com duas rodadas restantes no Bahrein.

