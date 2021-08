O brasileiro Pipo Derani conquistou um grande resultado neste domingo (22) em sua sexta participação nas lendárias 24 Horas de Le Mans. O piloto foi o quarto colocado no geral na categoria Hypercar a bordo da Glickenhaus e completou vários excelentes stints, aumentando sua reputação como um dos mais rápidos e consistentes do endurance mundial.

Ao lado de Franck Mailleux e Olivier Pla, o paulista contribuiu significantemente para o acerto geral do carro #708 da equipe, que fez sua estreia na 89ª edição da maior prova de resistência do planeta.

Largando da quarta colocação, Pla conseguiu chegar ao terceiro lugar no início da corrida, antes de iniciar a estratégia pré-determinada pela equipe para as 24 horas. Derani também andou forte, mostrando suas habilidades e colocou o carro na briga constante pelo pódio contra a Alpine.

No geral, a escuderia ficou muito satisfeita com a quarta colocação em sua primeira disputa em Le Mans e apenas a terceira prova do novo carro. O brasileiro também ficou contente com outro grande resultado e manteve seu índice de 100% de aproveitamento no circuito, onde completou todas as provas que disputou desde 2015.

Em suas participações, ele tem um segundo lugar, dois quartos e um quinto, correndo em três categorias diferentes e por equipes privadas e de fábrica.

"Terminar a corrida de uma forma tão competitiva e mostrando ritmo e confiabilidade do Glickenhaus 007 Hypercar foi uma grande recompensa", disse Derani. Chegar às horas finais com chances genuínas de brigar pelo pódio nos deixou muito orgulhosos. Isso deve ser visto como um grande sucesso para todos da equipe, em particular ao Jim Glickenhaus, que foi a inspiração para todo o programa."

"Não podemos subestimar o desafio que é competir em Le Mans, especialmente com uma nova equipe e um novo veículo. Para mim, foi um privilégio fazer parte do time e ter essa experiência tão valiosa com um hipercarro, neste momento em que as corridas de endurance entram numa nova era."

"O futuro parece tão promissor, de fato, para todas as provas de resistência, então obter este resultado é muito gratificante e gostaria de agradecer a todo o time e, claro, aos meus companheiros Franck e Olivier por essa grande e bem-sucedida experiência", completou.

Derani volta agora suas atenções para o restante da temporada do IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Ao lado do companheiro Felipe Nasr, ele é o vice-líder, restando três etapas. A próxima delas acontecerá no dia 12 de setembro, em Laguna Seca, na Califórnia (EUA).

