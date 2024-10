O treino de abertura do GP da Tailândia da Moto2 precisou ser parado às pressas após uma batida grave entre Tony Arbolino e Zonta van den Goorbergh na entrada do pit lane. O acidente fez com que o piloto italiano precisasse ser levado ao hospital mais próximo.

Arbolino havia caído na Curva 11, estava retornando e pedindo ajuda aos fiscais para que conseguisse voltar à sessão para continuar normalmente o treino. No entanto, antes que o piloto pudesse receber ajuda, Goorbergh bateu em sua traseira e o acertou na perna.

Claramente sentindo dor, Arbolino deixou a moto cair a se deitou na lateral da pista, onde ficou esperando pela ajuda dos fiscais. Após o acidente, o italiano foi levado direto ao hospital para fazer exames e entender se houve algum ferimento mais grave. Felizmente, ele saiu com somente um hematoma.

Os comissários da FIM investigaram o caso e decidiram que Van den Goorbergh deverá largar dos boxes devido a "condução irresponsável e causa do acidente". Arbolino também foi punido com três posições no grid por rodar de "maneira irresponsável", causando um "possível perigo para si mesmo e para outros em sua tentativa de devolver a moto aos boxes".

Van den Goorbergh chegou a gesticular, aparentemente com raiva, para o fiscal que se aproximava, o que pareceu sugerir que ele não notou a moto parada à sua frente e estava mais preocupado em evitar acertar o fiscal.

Importante lembrar que as regras determinam que os pilotos devem "diminuir a velocidade e prosseguir com cautela" quando a bandeira amarela é acionada.

Fabio Quartararo, competidor na MotoGP e amigo de Arbolino, estava assistindo à sessão dos boxes e apareceu bastante preocupado, tendo colocado a cabeça entre as mãos ao ver o acidente.

