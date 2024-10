Fabio Quartararo chega ao GP da Tailândia de MotoGP com alguma confiança. O piloto francês sabia que o início desta rodada tripla, em Phillip Island, poderia ser difícil devido às características atuais de sua moto, mas a verdade é que, mais ou menos, ele salvou a situação.

O francês terminou em décimo primeiro na corrida sprint e em nono no GP do domingo, um resultado bastante decente. Mas a etapa da Tailândia traz melhores expectativas, como o próprio piloto da Yamaha confirmou em sua chegada a Buriram na quinta-feira.

"O objetivo é ir direto para a Q2 na sexta", começou Quartararo, com o objetivo de evitar a Q1 no sábado de manhã. No entanto, o francês está ciente de que os problemas ainda existem, como os problemas de tração traseira.

Fabio respondeu se a situação poderia ser diferente neste fim de semana, por causa da pista ou dos pneus:"Os pneus são diferentes. Quando isso acontece, não muda muito para nós, mas os outros perdem algum potencial, então será importante. Temos falta de aceleração e velocidade máxima, mas há outros elementos que podemos explorar para tentar ser mais rápidos".

Quanto à unidade de potência, o #20 vai usar sua unidade de potência preferida na Tailândia, mas ela ainda tem algumas deficiências e ele espera melhorias:"O motor que estamos usando aqui é o que eu mais gosto, mas, infelizmente, também é o mais lento. Espero que possamos introduzir uma nova especificação antes do final da temporada".

Se alguma coisa está caracterizando o ano de 2024 da Yamaha, tentando tirar proveito do novo sistema de concessões da MotoGP, é a variedade. Quartararo e seu companheiro de equipe, Alex Rins, têm usado chassis diferentes há algumas corridas, por exemplo. Analisando as melhorias feitas durante a campanha, o campeão de 2021 destacou o trabalho da equipe:

"Com as concessões, nunca pensamos em 2025, mas sim em tornar a moto cada vez mais rápida. Mudamos o motor quatro vezes e usamos quatro chassis; e acho que teremos outro antes de Valência. Não temos uma M1 2025, mas estamos tentando melhorar a que temos, passo a passo".

É inevitável, nesta fase do ano, começar a pensar em Valência e nos testes de pré-temporada, mas Quartararo já está ansioso pelo futuro que a Yamaha tem pela frente:"O teste de Valência será muito importante porque tentaremos coisas novas, mas também a pré-temporada, com as quatro M1s na pista".

Por fim, o piloto da Yamaha não quis se deixar abater quando questionado sobre quem vencerá a briga pelo título da categoria rainha entre Jorge Martín e Pecco Bagnaia:"Não sei quem vencerá o Mundial; a verdade é que nem olho para os tempos deles, prefiro olhar mais para o quinto ou o sexto", disse.

