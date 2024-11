Minutos antes da grande decisão do título entre Jorge Martín e Francesco Bagnaia no GP Solidário de Barcelona da MotoGP, o público brasileiro pôde fazer uma grande festa na Moto2 com Diogo Moreira. O piloto da equipe Italtrans fez sua melhor corrida na temporada 2024, conquistando seu primeiro pódio na categoria e, de quebra, levando o título de Novato do Ano.

Após a classificação do sábado, Moreira largou da sexta posição na corrida deste domingo embalado por um bom momento, com quatro corridas consecutivas na zona de pontuação, incluindo dois quintos lugares na Austrália e na Tailândia, que o credenciaram à briga pelo título de Novato do Ano contra Senna Agius. O australiano, inclusive, tem esse nome em homenagem ao tricampeão brasileiro.

Em uma grande performance, Diogo vinha em busca de seu primeiro pódio na categoria, conquistando a terceira posição apenas na última curva, com uma bela ultrapassagem em cima do já coroado campeão Ai Ogura. Veja abaixo o momento:

O pódio de Diogo foi bastante comemorado pela equipe Italtrans:

Com o resultado, Diogo Moreira termina a temporada na 14ª posição com 80 pontos conquistados, bem à frente de Agius, 18º com 66 após uma prova complicada em Barcelona, dando ao brasileiro o título de novato do ano.

Agora, Diogo foca na temporada 2025 da Moto2, que começa já nesta semana com os primeiros testes em Barcelona. O brasileiro segue na equipe Italtrans e terá como companheiro de equipe o espanhol Adrian Huertas, que chega à categoria após o título do Campeonato Mundial de Supersport, categoria de apoio do Mundial de Superbike.

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!