O GP do Japão foi uma corrida de comemoração para a equipe Gresini na Moto2. Manuel Gonzalez acertou o jogo com os pneus, ultrapassou o herói local Ai Ogura e comemorou sua primeira vitória no campeonato. Desde então, no entanto, houve muitas discussões nos bastidores.

A QJ Motor tem sido a principal patrocinadora da equipe Gresini Moto2 desde 2023. O Qianjiang Motorcycle Group é um fabricante de motocicletas da China que foi fundado em 1985.

Até agora, a marca chinesa só apareceu como patrocinadora no Campeonato Mundial de Motocicletas. Após o GP do Japão, surgiu uma polêmica com a Gresini. Antes do início da corrida, Gonzalez usou uma faixa de cabeça japonesa, o que deixou os chineses indignados.

Isso ocorreu porque se tratava de uma bandana japonesa da Hachimaki. Após a corrida, a QJ Motor emitiu uma declaração exigindo que todas as fotos de Gonzalez usando essa faixa fossem removidas.

"Um incidente desagradável ocorreu antes da corrida", diz a declaração da QJ Motor, que exigia demissão imediata do espanhol. "Gonzalez usou um acessório não autorizado do país anfitrião a convite dos organizadores antes da largada".

"Ele compartilhou essa ação nas mídias sociais. Embora tenha sido um gesto não intencional devido à sua falta de conhecimento da história chinesa como piloto europeu, esse comportamento fere os sentimentos dos motociclistas e dos cidadãos da China".

A declaração após Motegi, portanto, diz: "Após o incidente, a Qianjiang Motorcycle iniciou imediatamente sérias discussões com a equipe Gresini e exigiu que todas as imagens e vídeos publicados fossem removidos".

"E que a equipe interrompesse toda a cooperação com o piloto em questão".

Gonzalez respondeu imediatamente com uma declaração no Instagram. Ele pediu desculpas e enfatizou que não se tratava de uma ação para enviar uma mensagem política.

"Em vez disso, essas eram imagens relacionadas ao país onde a corrida está ocorrendo. Nunca foi minha intenção ferir os sentimentos do povo chinês. Foi um gesto impensado e não intencional do qual me arrependo. Mais uma vez, eu sinto muito".

Como a equipe Gresini reagiu

Inicialmente, a equipe Gresini não quis comentar o assunto. Agora, uma declaração foi feita na prévia do GP da Austrália. Em primeiro lugar, Gonzalez não será demitido e manterá seu lugar até o final da temporada.

Em segundo lugar, a Gresini disse:

"A QJ Motor e a Gresini estão tendo discussões positivas e esperamos que tudo seja resolvido em breve. Como sinal de respeito à China, a equipe de Moto2 disputará as últimas quatro corridas da temporada sem marca".

Portanto, os logotipos vermelhos da QJ Motor desaparecerão das motos e dos trajes de couro de Gonzalez e de seu companheiro de equipe Albert Arenas. A QJ Motor também já desapareceu do site da equipe, incluindo o logotipo da Gresini.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

