O rosto de Francesco Bagnaia na coletiva de imprensa pós-corrida em Phillip Island no domingo, depois de terminar em terceiro lugar no GP da Austrália de MotoGP, foi a melhor projeção imaginável dos 10 segundos que o separavam do vitorioso Marc Márquez e do vice-campeão Jorge Martin.

O gesto do atual bicampeão foi de preocupação, uma reação lógica, considerando que Márquez criou essa diferença sobre ele, apesar do espanhol ter largado mal ao passar por cima de sua própria viseira. Isso lhe custou 12 posições e o colocou em 13º, antes de realizar uma das melhores recuperações dos últimos tempos para conquistar sua terceira vitória na temporada.

Deixando de lado o potencial óbvio da Desmosedici, outro fator importante que levou Márquez a renunciar ao último ano de seu contrato multimilionário com a Honda para assinar com uma equipe satélite da Ducati para 2024 foi a sofisticação dos protocolos usados pela marca para aumentar o desempenho geral das oito motos que possui atualmente.

Os computadores que recebem as informações das motos cada vez que elas retornam à garagem enviam esses dados para um servidor, ao qual os técnicos autorizados de cada equipe têm acesso. Essa operação não só ocorre quase em tempo real, como também é combinada com sofisticadas ferramentas de análise, incluindo inteligência artificial, com altíssima capacidade de interpretação.

Com isso em mente, é muito mais fácil entender os saltos de qualidade dados por determinados pilotos, tanto de sexta para sábado quanto de sábado para domingo, quando a corrida sprint se torna o melhor gerador de todas essas informações.

"Todos nós sabemos que Pecco estará lá para vencer no domingo. Não importa se ele parece sofrer um pouco na sexta-feira, porque no sábado ele dá um passo e no domingo dá outro", afirma qualquer piloto do grid sempre que perguntado.

No entanto, no contexto de um duelo acirrado como o atual, há maneiras de camuflar informações para tentar complicar um pouco essa melhora. O último GP, na Austrália, foi um exemplo disso.

Bagnaia ficou em um modesto terceiro lugar no GP da Austrália, ultrapassado por Marquez após sua largada lenta Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Os 10s que separaram as motos de Márquez e Bagnaia no domingo podem ser explicados por vários fatores que se alinharam e trabalharam contra o piloto italiano da Ducati. Em primeiro lugar, a pista havia sido recapeada, o que colocou em xeque o recorde dos anos anteriores. Acrescente a isso o clima complicado do fim de semana e, no final, temos uma corrida com mais incógnitas do que certezas: um domingo ideal para o gênio de Márquez e a explosividade de Martín, mas menos propício para o cerebral Bagnaia.

A tempestade da manhã de sexta-feira forçou os organizadores a cancelarem a primeira sessão de treinos livres. Portanto, havia menos informações a serem coletadas. O segundo treino, já válido para gerar o corte entre o Q1 e o Q2, foi o primeiro contato com o novo asfalto seco, mas frio.

A chuva fez com que o treino de sábado fosse realizado em uma pista ainda úmida e, assim, o pelotão saiu para uma sessão de classificação que parecia levar o nome de Márquez, por ser o piloto que se adapta melhor e mais rápido às mudanças.

Poucos esperavam que seria o piloto da Pramac, Martín, com uma última volta estratosférica, que conquistaria a pole com quase seis décimos de vantagem sobre Márquez. A volta deu uma prévia da forma de Martín antes de sua vitória na corrida sprint, enquanto no domingo ele duelou com Márquez até chegar à conclusão de que não valia a pena arriscar um acidente.

"Jorge estava brincando conosco, porque ele era muito mais rápido" Francesco Bagnaia

"Foi um fim de semana incrível, marquei o máximo de pontos (32) que poderia esperar aqui", disse Martíin ao Motorsport.com após o pódio. "Eu poderia ter lutado pela vitória ou poderia ter caído. Não me concentro tanto nas vitórias, mas em ser competitivo, e acho que temos que continuar nessa linha".

Pouco antes da corrida, alguém próximo a ele disse ao Motorsport.com que a estratégia para a reta final do campeonato havia mudado. "Nos circuitos em que sabemos que Jorge tem alguma margem, não vamos mostrar tudo desde o primeiro momento, não vamos dar essa informação", disse esse porta-voz.

Martin chegou à Austrália 10 pontos à frente de Bagnaia na classificação e irá para a Tailândia com o dobro dessa vantagem, restando apenas 111 a serem disputados. Considerando a distribuição de pontos até agora, é possível ver que o espanhol construiu sua campanha aos sábados. De fato, na era pré-sprint, Bagnaia lideraria a classificação com 14 pontos de vantagem sobre o piloto da Pramac (295 pontos contra 281 de Martin).

Partindo do pressuposto de que em Buriram, onde Martín venceu a sprint e o GP no ano passado, ele mais uma vez parecerá superior ao seu rival, é provável que Martín tente esconder suas cartas até o último momento.

Martin mostrou um ritmo alucinante para conquistar a pole, de onde partiu para a vitória no sprint Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Há maneiras de jogar o jogo de desorientação para não dar pistas", explicou ao Motorsport.com o engenheiro de pista de um dos campeões mundiais do grid. "Por exemplo, procurar o desempenho de um determinado setor, ou traçar uma determinada curva, em uma volta 'ruim'. Você sempre tenta mostrar suas armas o mais tarde possível, para evitar que os outros, que podem ver seus dados, se beneficiem deles".

Esta voz do paddock não tem dúvidas de que Martin deixou seus rivais tontos no sábado e essa sensação também foi sentida por Bagnaia após a sprint: "Jorge estava brincando conosco, porque ele era muito mais rápido."

Considerando tudo isso, Martín chegará à Tailândia como o favorito para levar a coroa, que poderá ser selada na Malásia em menos de 10 dias. Do outro lado da balança está Bagnaia. Ele não é apenas uma "vítima" da promessa da Ducati de não intervir no duelo, mas parece cada vez mais consciente da força com que o novo companheiro de equipe Márquez chegará e de como o multicampeão pode se tornar o algoz desse campeonato mundial.

Será que a má direção pode ser a chave para o primeiro título mundial de Martin na MotoGP? Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

