Moto3: Arenas vence primeira etapa da temporada no Catar

Após um treino classificatório movimentado, que terminou com a pole de Tatsuki Suzuki, sua segunda em seis temporadas de Moto3, a categoria foi à pista neste domingo para a primeira prova do ano.

Em um final de semana sem MotoGP, já que a categoria rainha cancelou suas atividades no Catar devido às restrições de entrada a pessoas vindas da Itália, a Moto2 e a Moto3 foram as grandes atrações do GP.

A Corrida

Pouco depois das 10h20, as motos se alinharam para as primeiras 18 voltas do ano. Na largada, Suzuki teve uma boa saída e se manteve na liderança, enquanto logo atrás, Arenas pulava para segundo lugar, ultrapassando Fernandez. Mas não demorou para as trocas de posições começarem.

Uma volta depois, Tony Arbolino, que havia largado em décimo, já estava na liderança, enquanto Suzuki caía para quinto.

Na terceira volta, Arenas assumiu a liderança e conseguiu abrir uma pequena folga para a disputa pela segunda colocação, entre Darryn Binder e Fernandez, que durou só até o início do quinto giro. A partir daí, cada passagem pela reta de chegada e pela curva 1 da pista de Losail mexia com a ordem do primeiro pelotão, com 11 pilotos.

Na nona volta, marca de metade da prova, Masiá ultrapassou Suzuki, que havia voltado brevemente à liderança. Na manobra, o pole position acabou caindo para oitavo. Mas com a proximidade do pelotão da frente, com 12 pilotos separados por seis décimos de segundo, ainda não era possível definir um favorito para a vitória.

A primeira queda da prova veio na volta 11, quando Celestino Vietti perdeu o controle de sua moto na entrada da curva 10

Na volta 12, o pelotão chegou a se separar, com o Top 5 abrindo quase meio segundo para o sexto colocado, Masiá. Mas não demorou muito para que o grid se embolasse novamente.

A segunda queda da prova veio na volta 14, quando o espanhol José Julián García perdeu o controle de sua moto na curva 16 e foi parar na brita.

No início da última volta, Binder liderava, mas acabou caindo na primeira curva, causando problemas também para Arbolino, que saiu do pelotão da frente, caindo para 14º

Com isso, a disputa pela vitória ficou entre Arenas e McPhee. Mesmo com o vácuo que o escocês pegou na reta final, o espanhol cruzou a linha de chegada em primeiro, com apenas 0s053 de vantagem. Masiá foi o terceiro, mas por poucos minutos.

Imagem da chegada da Moto3 no Catar Photo by: MotoGP

Após a bandeira quadriculada, Masiá foi punido por exceder os limites da pista na última volta, sendo punido com uma posição. Rodrigo, Fernandez, Alcoba e Arbolino também foram punidos e tomaram a mesma penalização. Com isso, Ai Ogura subiu para terceiro. Veja a reação da equipe.

Com isso, Albert Arenas conquistou a primeira etapa da Moto3 do ano, com John McPhee e Ai Ogura completando o pódio. A vitória de Arenas também marcou a 100ª da KTM na categoria.

Agora, para os pilotos da Moto3, só resta esperar, já que a categoria ainda não sabe quando será realizada a próxima prova. Oficialmente, ainda é o GP das Américas, mas, devido ao estado de emergência decretado na cidade de Austin, a prova corre o risco de ser cancelada.

Caso isso seja confirmado, o campeonato seguiria para a Argentina mas, por enquanto, resta esperar para ver o desenvolvimento da epidemia do coronavírus e seus impactos no já bastante impactado calendário da MotoGP.

