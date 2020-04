Neste sábado, a Moto3 definiu o grid de largada para a sua primeira etapa da temporada, no Catar. Lembrando que as provas da Moto2 e da Moto3 foram mantidas apesar do cancelamento da MotoGP, porque os pilotos das categorias já estavam no país para a realização dos testes de pré-temporada, fugindo das restrições de viagens a pessoas vindas da Itália.

Em um TC1 bastante movimentado, com 17 pilotos na pista, o argentino Gabriel Rodrigo foi o mais rápido do grid, após marcar um tempo de 2min05s254. Além do argentino, também se classificaram para o TC2 o japonês Tatsuki Suzuki e os espanhóis Jeremy Alcoba e Albert Arenas. Os quatro se juntaram aos 14 pilotos mais rápidos dos treinos livres.

No TC2, tudo foi resolvido depois da bandeira quadriculada. Apenas Gabriel Rodrigo não fez uma segunda saída entre os 18 pilotos. Mas, no final, a pole ficou com Tatsuki Suzuki, com 2min04s815, marcado ainda em sua primeira saída. Em segundo ficou Raúl Fernandez, a apenas oito milésimos de Suzuki. Fechando o Top 3 ficou Arenas, a pouco mais de um décimo do tempo de Sukuzi.

