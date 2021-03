A MotoGP e o Governo do Catar fizeram uma parceria para oferecer vacinas contra Covid-19 a todo o paddock que viaja para a capital Doha, após um início bem sucedido do programa de vacinação no país.

A temporada de 2021 da MotoGP começará no dia 28 de março com o GP do Catar, enquanto uma segunda etapa foi adicionada depois do adiamento dos GPs dos EUA e da Argentina devido impactos da pandemia do coronavírus.

Deste modo, com os testes de pré-temporada em andamento, todo o paddock da categoria rainha da motovelocidade ficará bloqueado no Catar até o início de abril, após o GP de Doha.

Os programas de vacinas aceleraram no mundo inteiro nos últimos meses, com o próprio Catar chegar a um ponto em que pode oferecer vacinação ao paddock da MotoGP.

“O Estado do Catar aumentou significativamente o seu programa de vacinação para Covid-19 em 2021 e, como resultado deste progresso, é capaz de oferecer a todos os membros do paddock da MotoGP acesso à vacina", disse a promotora da categoria Dorna Sports em comunicado.

“Para garantir a saúde e a segurança de toda a viagem enquanto estiverem no Catar e nas suas próximas viagens ao redor do mundo nesta temporada, o Governo do Estado do Catar ofereceu à MotoGP acesso às vacinas contra Covid-19."

“O programa de vacinação visa aumentar a segurança de todos os que estão no local. Vai oferecer maior proteção para quem está no paddock da MotoGP e para todos que entrarem em contato com ele enquanto o esporte viaja pelo mundo nesta temporada."

Apesar da pandemia do coronavírus ainda causar preocupação, a MotoGP espera ter um calendário completo - embora alterações sejam esperadas.

A categoria encerra na sexta-feira (12) os testes de pré-temporada no circuito de Losail, antes de acontecer o primeiro GP, no dia 28 de março.

