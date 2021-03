MotoGP: Yamaha comemora 60 anos na categoria com pintura especial

A Yamaha foi para a pista nos testes da MotoGP no circuito de Losail com uma pintura especial que comemora os 60 anos da marca na categoria. Cal Crutchlow guiou a moto com as cores originais da fabricante de Iwata.

O Circuito de Losail, no Catar, foi palco dos testes da MotoGP, que se prepara para o início da temporada, programada para o dia 28 de março nesta mesma pista. A Yamaha resolveu utilizar na pré-temporada uma pintura especial, que celebra o 60º aniversário da equipe que é agora presença regular no Mundial.

Apenas Cal Crutchlow trouxe as cores vermelha e branca para a pista, uma reminiscência das cores originais do time. O piloto foi escolhido como o representante, enquanto os dois pilotos continuaram com o uniforme azul escuro como de costume. Desta forma, o britânico celebrou um novo marco para a Yamaha, que já há dez anos tinha proposto uma pintura muito semelhante para festejar os 50 anos.

O piloto de testes inglês expressou o seu entusiasmo por ter sido escolhido para comemorar este marco: “Estou honrado por ter sido escolhido para pilotar a WGP YZR-M1 com as cores do 60º aniversário para homenagear o trabalho árduo de muitos pilotos Yamaha e funcionários durante estes 60 anos. A moto é extraordinária!"

"O paddock da MotoGP sem Yamaha atualmente é inimaginável, é uma empresa chave graças à visão partilhada e empenho de muitos pilotos, engenheiros e equipe. Quanto a mim, comecei a minha carreira na MotoGP em uma equipe satélite da Yamaha. Também participei das comemorações do 50º aniversário", disse.

"É especial para a Yamaha estar presente em ambos os marcos. Voltei recentemente como piloto de testes depois de sete anos longe da Yamaha e estou me divertindo muito com essa experiência."

Hiroshi Ito, diretor geral da seção de desenvolvimento, também comentou sobre as novidades: "Queremos expressar nossa sincera gratidão aos nossos fãs, patrocinadores e fornecedores pelo apoio e paixão de sempre, e aos muitos pilotos e antecessores que têm contribuído com muito comprometimento para a conquista de grandes objetivos nos 60 anos de participação no campeonato mundial", agradeceu.

"Desde o ano passado, a Covid-19 afeta o mundo inteiro e a situação ainda é grave. Apesar deste cenário, em fevereiro anunciamos que continuaremos participando do Mundial por mais cinco anos, de 2022 a 2026."

"A YZR-M1 com as cores do 60º aniversário significa mais do que um marco e relembra os passos dados por nossos antecessores. Ter uma paixão sem igual, acreditar no poder da motovelocidde e dar um show para o mundo são símbolos de determinação. Mal podemos esperar para lutar pelo título em 2021 ”, concluiu.

Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 1 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 2 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 3 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 4 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 5 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 6 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 7 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 8 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 9 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 10 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 11 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 12 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 13 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 14 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 15 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, livrea speciale per il 60esimo anniversario 16 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, e i membri del team con la livrea speciale del 60esimo anniversario 17 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Cal Crutchlow, collaudatore Yamaha Factory Racing MotoGP con la Yamaha YZR-M1, e i membri del team con la livrea speciale del 60esimo anniversario 18 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 19 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 20 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 21 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 22 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 23 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 24 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 25 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1, livrea speciale del 60esimo anniversario 26 / 26 Foto de: Yamaha MotoGP