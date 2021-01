MotoGP discute a possibilidade de nova data para o GP do Catar

Um dia após o cancelamento da sessão de pré-temporada na Malásia devido ao estado de emergência declarado por conta da pandemia, a temporada da MotoGP pode sofrer ainda mais modificações. As equipes da categoria irão se reunir com a Dorna Sports e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) nesta quinta (14) para discutir a possibilidade de mudar o GP do Catar, etapa inaugural da temporada 2021.

Por enquanto, apenas a pré-temporada na Malásia foi cancelada. Segundo a Dorna, os três dias de teste no próprio Catar, entre 10 e 12 de março estão mantidos, antes da realização do GP no Circuito de Losail, no dia 28 do mesmo mês.

O Motorsport.com apurou que uma reunião entre os chefes de equipe da MotoGP, a FIM e a Dorna acontecerá nesta quinta para avaliar a possibilidade de alterar a data de 28 de março.

No momento, os únicos três dias de pré-temporada de 2021 serão realizados duas semanas antes da primeira etapa, como vinha sendo o caso em anos anteriores.

Porém, no ano passado, a disseminação da pandemia atingiu um ponto crítico a nível mundial mais ou menos nessa mesma época entre a pré-temporada no Catar e a corrida, forçando a MotoGP a cancelar a etapa da categoria rainha, enquanto Moto2 e Moto3 puderam seguir adiante, já que seus testes de pré-temporada já estavam em andamento quando o país endureceu as normas de entrada.

Uma opção que deve ser discutida é a opção jogar o teste para uma data mais próxima do GP, reduzindo a distância, o que permitiria às equipes ficarem no país durante o intervalo sem ter que gastar grandes quantidades de dinheiro com acomodações.

Outra opção considerada é adiantar em uma semana o GP do Catar.

Uma outra questão que pesa nesse debate é que a temporada de 2021 da Fórmula 1 está marcada para começar no mesmo dia, 28 de março, no Bahrein, um país vizinho, e em situações similares, com ambas as corridas sendo realizadas ao entardecer, o que criaria um choque entre as transmissões televisivas.

Com a F1 adiando o GP da Austrália, que seria a abertura da temporada, o Motorsport.com apurou que algumas equipes apoiam que a MotoGP passe a ocupar essa vaga de 21 de março.

Mas, para que isso possa acontecer, seria necessária a aprovação das empresas responsáveis pelas transmissões de TV ao redor do mundo e os organizadores do GP do Catar.

O calendário provisório de 2021 da MotoGP consiste de 20 eventos, apesar de apenas 19 estarem confirmados, já que o espaço que seria ocupado originalmente pelo GP da República Tcheca aparece como "a confirmar" no documento oficial.

Mas com a situação da pandemia piorando novamente ao redor do mundo devido à emergência de novas cepas da Covid-19, a chance de termos novas revisões aumenta a cada dia. Em 2020, a MotoGP completou um calendário de 14 etapas e 100% europeu, com rodadas duplas em Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragón e Valência.

