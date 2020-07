A MotoGP em 2020 definitivamente tem uma nova cara, se comparada ao ano passado. Após cair na semana passada e ter que se ausentar neste domingo, Marc Márquez ainda não pontuou.

Enquanto isso, Fabio Quartararo que ‘bateu na trave’ por vitórias várias vezes na última temporada, vem invicto até agora, com dois triunfos em duas etapas.

Maverick Viñales é aquele que neste momento aparece em melhores condições de bater seu companheiro de Yamaha, enquanto Andrea Dovizioso, discretamente, ocupa a terceira colocação. Rossi somou seus primeiros pontos neste domingo e é o sexto colocado.

Confira a tabela de classificação da MotoGP após o GP da Andaluzia

