Quartararo 'passeia' em Jerez e vence GP da Andaluzia; Rossi é 3º

Fabio Quartararo não teve problemas para vencer pela segunda vez no MotoGP. O francês conquistou novo triunfo neste domingo em Jerez, de ponta a ponta, e administrando grande vantagem sobre os segundos colocados que se revezaram durante toda a corrida.

A segunda posição ficou com Maverick Viñales, que conseguiu superar Valentino Rossi 'na marra', quando restavam duas voltas para o final.

Francesco Bagnaia vinha fazendo grande corrida, mas teve uma falha no motor quando ocupava o segundo posto. Quem teve problema semelhante foi Franco Morbidelli, quando era o quarto colocado.

A Corrida

Na largada, Quartararo saiu à frente, seguido de Viñales e Rossi. Miguel Oliveira, que largou em quinto, caiu na primeira curva após ser tocado por Brad Binder. O ‘Doutor’ manobrou sobre seu companheiro de equipe no giro seguinte para a segunda colocação.

Enquanto a dupla da Yamaha oficial brigava pelo segundo posto, Quartararo abria mais de três segundos de vantagem, restando 20 voltas para o final. Ao mesmo tempo, Iker Lecuona foi ao chão na curva 13, mas conseguiu evitar a brita e retornou à prova. Aleix Espargaró também caiu, mas na curva 2 restando 17, e sem conseguir voltar.

Rossi conseguiu se consolidar na segunda posição, enquanto Viñales era superado por Bagnaia no giro seguinte. Aos poucos o espanhol da Yamaha caia de produção, sendo superado facilmente até a sexta posição.

Jack Miller, que estava em quarto, caiu na curva 9 e foi outro que teve que abandonar. O mesmo aconteceu com Danilo Petrucci, mas na curva 2.

Enquanto isso, Bagnaia mostrava força e superava Rossi pela segunda posição quando restavam 14 voltas. Naquele momento, a diferença para o líder era de 4.5 segundos.

Brad Binder voava e sairia da prova quando restavam 12 para o final, em um acidente semelhante ao de Marc Márquez no último domingo.

Faltando nove giros para o final, Morbidelli, que era o quarto colocado, teve que abandonar, por problemas mecânicos em sua moto.

Outro que enfrentava problemas na reta final da corrida era Bagnaia, que ocupava o segundo posto. Com isso, Rossi e Viñales voltavam a disputar a vice-liderança da prova, oito segundos atrás de Quartararo.

O espanhol finalmente manobrou sobre Rossi quando restavam apenas duas voltas para o final, após grande disputa.

Enquanto isso, Quartararo cruzava a linha de chegada com extrema tranquilidade, para a segunda vitória na carreira.

A próxima etapa da MotoGP acontece em duas semanas em Brno, na República Tcheca.

Resultado final

