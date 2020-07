Depois de muitas corridas sofrendo, Valentino Rossi conseguiu voltar ao pódio, algo que não havia conquistado desde o GP dos Estados Unidos do ano passado.

Como ele tem declarado desde então, o principal motivo da seca deve-se ao superaquecimento do pneu traseiro, algo sobre o qual ele se queixa há muito tempo.

Depois de substituir Silvano Galbusera, seu engenheiro de pista nos últimos anos, por David Muñoz, o “Doutor” pediu tempo para o equipamento se encaixar. O pódio na pista de Jerez pode significar luz no fim de um túnel que parecia interminável.

Rossi, que deixará a equipe oficial no próximo ano, deixou claro depois de comemorar o terceiro lugar que não era fácil para ele convencer os engenheiros japoneses de que sua recuperação estava irremediavelmente passando pela modificação da moto.

“Tivemos que brigar muito com a Yamaha para nos permitir modificar a moto. No fim de semana passado, eu corri com uma moto que não parecia minha. Nas curvas, era muito desconfortável”, revelou Rossi.

“É difícil, porque às vezes surgem problemas políticos. Mas como estou aqui e continuarei no próximo ano [na equipe Petronas], é necessário que eles acreditem em mim e que trabalhemos juntos. Sou um piloto que, quando desço da moto, dou instruções muito precisas. Mas tivemos que lutar quatro dias para a Yamaha nos deixar tentar o que queríamos", acrescentou.

“Os sentimentos da primeira corrida eram tão ruins que não pareciam ser verdade. Posso estar velho e ter pilotos que correm mais rápido, mas aquilo não parecia ser verdade. Nessas circunstâncias, é quando você começa a pensar que tem 40 anos e está concorrendo há 25.”

“Essa decisão [a mudança na configuração] tinha que ter acontecido mais cedo, porque hoje eu me diverti novamente. Três voltas foram suficientes para me devolver as boas sensações”, finalizou.

Live do Ricardo Zonta: relação com Villeneuve, Ron Dennis e a briga Schumacher x Hakkinen

PODCAST: A participação de Eric Granado após vitória de Jerez