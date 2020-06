O ex-piloto do Mundial de Motovelocidade Miguel Duhamel passou por um grande susto na última quarta (24). O canadense andava de bicicleta no Parque Estadual Red Rock Canyon, na Califórnia, Estados Unidos quando foi baleado, com tiros vindos de uma pistola de ar comprimido.

Felizmente, o canadense, de 52 anos, não teve nenhuma sequela. Em suas redes sociais, ele postou imagens do ferimento.

Segundo Duhamel, ele viu um carro atrás de sua bicicleta e chegou a ouvir o barulho dos disparos, antes de sentir a descarga de gás. Com dor na cabeça, ele tirou o capacete e percebeu o sangramento. Sua situação foi atenuada por causa do capacete e do boné que ele usava.

Miguel Duhamel Photo by: Reprodução

O ex-piloto foi socorrido rapidamente por paramédicos que estavam próximos do local. A polícia ainda não sabe o motivo nem quem são os envolvidos.

Duhamel é filho de Yvon Duhamel, piloto de motos e membro do Hall da Fama do Esporte a Motor canadense. Sua carreira nas principais categorias de moto começou na década de 80, quando tinha 20 anos.

Em 1992, ele fez sua única temporada no mundial de motovelocidade, correndo pela Yamaha na 500cc, a principal classe da época. Seu melhor resultado foi um quinto lugar no GP do Brasil, que foi realizado em Interlagos. Duhamel voltou à MotoGP 15 anos depois, fazendo uma participação especial no GP dos Estados Unidos, em Laguna Seca, mas não chegou a terminar a prova.

Depois de sua passagem pelo mundial de motovelocidade, focou sua trajetória em campeonatos de Superbike, onde obteve grande sucesso.

