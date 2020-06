Até o momento, a temporada 2020 da MotoGP é formada por 13 provas - que podem virar 17 caso as provas em Austin, Argentina, Tailândia e Malásia possam integras o campeonato - disputadas em oito circuitos. O calendário singular da Dorna pode, ao mesmo tempo, favorecer uns e prejudicar outros.

Os pilotos correrão 13 provas em 18 semanas, incluindo três rodadas triplas, deixando uma margem mínima para erros.

Fora do calendário ficaram circuitos como Sachsenring, onde Marc Márquez não sabe o que é perder desde sua chegada à MotoGP, e outros como o Red Bull Ring, onde ele ainda não sabe o que é vencer.

Nos oito circuitos que o campeonato visitará, Márquez acumula 21 vitórias nas sete temporadas disputadas na MotoGP, sendo que é no Motorland que ele tem seus melhores resultados, com 5 vitórias, contra o Red Bull Ring, com zero.

O campeão vem de um 2019 praticamente irretocável, onde seu abandono em Austin foi a única corrida onde terminou abaixo da segunda colocação. De 475 pontos possíveis, Márquez acumulou 420, o que levou a conquistar o título com quatro provas de antecedência, e uma média de 22,1 pontos por GP.

Mesmo com números menores, o #93 dominou com autoridade as temporadas anteriores, fazendo uma média de 17,8 e 16,5 em 2018 e 2017, respectivamente.

Por enquanto, o calendário projetado pode ser visto como uma oportunidade para que os rivais possam enfrentar Márquez, mas os números dizem o contrário. A regularidade de Márquez nas oito pistas é assombrosa, com o espanhol tendo apenas um zero em três temporadas (Le Mans, 2017). No resto, foi ao pódio em todos, com 13 vitórias em 24 GPs possíveis.

E isso não é tudo. O espanhol tem uma média ainda maior de pontos: 24,2 em 2019, 22,3 em 2018 e 19,7 em 2017.

Por isso, seus rivais precisam se preocupar ainda mais. Se bem que Andrea Dovizioso também teria garantido o vice nas últimas duas temporadas. Um dos poucos que seriam beneficiados seria Fabio Quartararo, que saltaria para terceiro em 2019.

Veja como teria acabado a temporada 2019 com o calendário de 2020

Jerez Andaluzia República Tcheca Áustria Estíria San Marino Emilia Romagna Catalunha Françaa Aragão Teruel Europa Valência Total 1 Marc Márquez 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 315 2 Andrea Dovizioso 13 13 20 25 25 10 10 - 20 20 20 13 13 202 3 Fabio Quartararo - - 9 16 16 20 20 20 8 11 11 20 20 171 4 Maverick Viñales 16 16 6 11 11 16 16 - - 13 13 10 10 138 5 Alex Rins 20 20 13 10 10 - - 13 6 7 7 11 11 128 6 Valentino Rossi 10 10 10 13 13 13 13 - 11 8 8 8 8 125 7 Jack Miller - - 16 - - 7 7 11 13 16 16 16 16 118 8 Danilo Petrucci 11 11 8 7 7 6 6 16 16 4 4 - - 96 9 Franco Morbidelli 9 9 - 6 6 11 11 - 9 - - - - 61 10 Cal Crutchlow 8 8 11 - - - - - 7 10 10 - - 54

Veja como teria acabado a temporada 2018 com o calendário de 2020

Jerez Andaluzia República Tcheca Áustria Estíria San Marino Emilia Romagna Catalunha França Aragão Teruel Europa Valência Total 1 Marc Márquez 25 25 16 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 291 2 Andrea Dovizioso - - 25 16 16 25 25 - - 20 20 - - 147 3 Valentino Rossi 11 11 13 10 10 9 9 16 16 8 8 11 11 143 4 Danilo Petrucci 13 13 10 11 11 5 5 8 20 9 9 13 13 140 5 Johann Zarco 20 20 9 7 7 6 6 9 - 2 2 20 20 128 6 Andrea Iannone 16 16 6 3 3 8 8 6 - 16 16 16 16 130 7 Jorge Lorenzo - - 20 25 25 - - 25 10 - - - - 105 8 Maverick Viñales 9 9 - 4 4 11 11 10 9 6 6 9 9 97 9 Cal Crutchlow - - 11 13 13 16 16 13 8 - - - - 90 10 Dani Pedrosa - - 8 9 9 10 10 11 11 11 11 - - 90

Veja como teria acabado a temporada 2017 com o calendário de 2020

Jerez Andaluzia República Tcheca Áustria Estíria San Marino Emilia Romagna Catalunha França Aragão Teruel Europa Valência Total 1 Marc Márquez 20 20 25 20 20 25 25 20 - 25 25 16 16 257 2 Dani Pedrosa 25 25 20 16 16 2 2 16 16 20 20 25 25 228 3 Andrea Dovizioso 11 11 10 25 25 16 16 25 13 9 9 - - 170 4 Maverick Viñales 10 10 16 10 10 13 13 6 25 13 13 4 4 147 5 Johann Zarco 13 13 4 11 11 1 1 11 20 7 7 20 20 139 6 Jorge Lorenzo 16 16 1 13 13 - - 13 10 16 16 - - 114 7 Valentino Rossi 6 6 13 9 9 8 - 11 11 11 11 95 8 Danilo Petrucci 9 9 9 - - 20 20 - - - - 3 3 73 9 Jonas Folger 8 8 6 - - 7 7 10 9 - - 55 10 Cal Crutchlow - - 11 1 1 3 3 5 11 - - 8 8 51

