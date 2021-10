Após uma rápida passagem pelos Estados Unidos, marcada por uma grande vitória de Marc Márquez, a MotoGP não apenas volta à Europa como também volta a Misano, em um final de semana que pode sacramentar Fabio Quartararo como o grande campeão de 2021.

Com as mudanças no calendário por conta do impacto da pandemia e o incêndio em Termas do Río Hondo na Argentina, a MotoGP instituiu uma segunda corrida em Misano, o GP da Emilia Romagna, antecedendo o GP do Algarve, uma segunda passagem por Portimão, e o GP de Valência, tradicional palco de encerramento da temporada.

Com 52 pontos de vantagem para Francesco Bagnaia com 75 ainda em jogo, Fabio Quartararo se encontra em condições de conquistar o título de 2021 já neste final de semana. Para isso, não precisa de muito.

Basta Quartararo terminar à frente do piloto da Ducati ou não deixar que o italiano faça mais do que três pontos a mais. Se a diferença ao final da corrida for de 51 pontos ou mais, fim de campeonato.

O final de semana ainda promete grandes emoções, com a última corrida de Valentino Rossi pela MotoGP em solo italiano. A direção do circuito de Misano já prometeu inúmeros tributos à lenda do esporte a motor, que se despede da categoria no final deste ano.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

