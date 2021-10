MotoGP: Confira calendário provisório de 2022, com 21 corridas

A temporada da MotoGP de 2022 começará no Catar no dia 6 de março e terminará em Valência, após 21 GPs, em 6 de novembro. Os promotores do mundial têm praticamente desenhado o calendário provisório para o próximo ano, que mantém as tradicionais corridas de Jerez, Barcelona, ​​Aragón e Valência.

A primeira novidade virá na segunda rodada, no Circuito Mandalika, na Indonésia, onde também será realizado um teste de pré-temporada. A Argentina, depois de dois anos fora pela pandemia de Covid-19, volta como a terceira prova do ano, fazendo a dobradinha com Austin no início de abril.

A temporada chegará à Europa no dia 24 de abril, em Portimão. No dia 10 de julho, a MotoGP estreia no KimyRing com o GP da Finlândia, sujeito à homologação da pista.

Após uma pausa de verão, a ação será retomada em Silverstone no dia 7 de agosto e as corridas seguirão na Europa até 18 de setembro, em Aragón, sendo a corrida espanhola a primeira de um trio com Japão e Tailândia, onde a categoria não corre há dois anos.

O GP da Austrália, outra prova que não é realizada desde 2019, está marcado para o dia 16 de outubro, e o de Malásia virá em seguida em 23 do mesmo mês. O campeonato será encerrado 6 de novembro em Valência.

O calendário da próxima temporada, que já foi comunicado às equipes, é provisório e aguarda a aprovação final dos promotores. Se confirmado, será o mais extenso da história da MotoGP. Estão previstos 21 GPs. Até agora, os mundiais de 2018 e 2019, com 19 provas, foram os maiores. Devido à pandemia, foram realizadas 15 corridas em 2020, e 18 em 2021.

Calendário provisório de 2022

Data GP Circuito 6 de março Qatar Losail 20 de março Indonésia Mandalika 3 de abril Argentina Termas 10 de abril Américas COTA 24 de abril Portugal Algarve 1 de maio Espanha Jerez 15 de maio França Le Mans 29 de maio Itália Mugello 5 de junho Catalunha Barcelona 19 de junho Alemanha Sachsenring 26 de junho Holanda Assen 10 de julho Finlândia KymiRing 7 de agosto Grã-Bretanha Silverstone 21 de agosto Áustria Red Bull Ring 4 de setembro San Marino Misano 18 de setembro Teruel Motorland 25 de setembro Japão Motegi 2 de outubro Tailândia Chang 16 de outubro Austrália Phillip Island 23 de outubro Malásia Sepang 6 de novembro Valência Cheste

