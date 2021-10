Valentino Rossi pode ter ainda três provas pela frente antes de sua despedida da MotoGP, mas o GP da Emilia Romagna deste fim de semana terá um sabor especial, por ser sua última prova em solo italiano, na frente de seus fãs. E o Doutor reconhece que a etapa em Misano será especial e muito emocionante para ele, no que promete ser uma grande celebração.

Mesmo assim, Rossi sabe que não deve ter vida fácil na Itália. Na última passagem da categoria por Misano, no mês passado, o Doutor saiu do fundo do grid e terminou sem sequer pontuar, na 17ª posição.

Mas o italiano acredita que poderá ir melhor, especialmente após afirmar que encontrou algumas respostas sobre sua performance nos testes feitos em Misano após o GP, permitindo dar um passo adiante. Outra incógnita deve ser o clima, com temperaturas já mais baixas que no mês passado.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Foi muito bom ter essas duas semanas sem provas, já que tivemos alguns momentos difíceis, incluindo a viagem aos Estados Unidos, onde tive uma prova realmente dura", disse Rossi na prévia do GP da Emilia Romagna publicado pela equipe Petronas SRT.

"Durante este tempo, segui treinando duro em casa para me assegurar que poderei enfrentar as três provas finais desta temporada com a melhor condição física possível".

"Esta segunda prova em Misano será mais dura que a primeira, porque possivelmente será mais fria que no mês passado. Temos que trabalhar para dar o melhor de nós mesmos, tentando ser um pouco mais rápidos que nas últimas provas, sermos competitivos".

Por último, o Doutor falou sobre a emoção de correr pela última vez em casa, a poucos quilômetros de Tavullia, sua cidade natal: "A primeira prova em Misano já foi um momento emocionante para mim e, claro, essa prova em casa será especial, e espero que os fãs italianos possam curtir".

