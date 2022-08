Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP está de volta. O fim de semana reserva o GP da Grã-Bretanha, 12ª etapa do campeonato em Silverstone.

A primeira corrida da nata do motociclismo em Silverstone foi realizada em 1977 e tem sido o playground dos campeões desde então. O Reino Unido produziu alguns dos melhores pilotos da história da MotoGP, como Mike Hailwood, John Surtees, Phil Read e Barry Sheene, apenas alguns dos britânicos que conquistaram o coração das multidões.

Na ponta, Fabio Quartararo segue no comando do campeonato, em busca do bi. O francês soma 172 pontos, contra 151 de Aleix Espargaró. Johann Zarco vem mais atrás com 114, seguido de Francesco Bagnaia com 106 e Enea Bastianini com 105.

Veja os horários e como assistir

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 09h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 06h55 Star+ Classificação Sábado 11h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 10h30 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h Star+ Classificação Sábado 08h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+

