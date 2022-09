Carregar reprodutor de áudio

A rodada tripla da MotoGP chega ao fim nesta semana com o retorno do GP da Tailândia, a primeira passagem do Mundial pelo circuito de Chang desde 2019. E com apenas quatro corridas para o fim da temporada, a disputa pelo título segue quente.

O pódio do GP do Japão do último domingo, com vitória de Jack Miller e Brad Binder e Jorge Martín completando o top 3, pouco interfere no pelotão da frente do campeonato, com os primeiros colocados tendo performances bem diferentes em Motegi.

Fabio Quartararo foi o único dos três primeiros a pontuar, mas terminou apenas em oitavo. Com isso, ele chega a 219 pontos, abrindo 18 de vantagem para Francesco Bagnaia, que voltou a abandonar uma corrida pela primeira vez desde o GP da Catalunha, no início de junho.

Já Aleix Espargaró completou a prova em Motegi, mas foi o 16º, sem marcar pontos. Com isso, o espanhol da Aprilia fica a 25 de Quartararo, com 100 pontos ainda em jogo no campeonato.

Após um fim de semana compacto em Motegi, com a redução de uma sessão de treinos livres para cada classe do Mundial, a programação volta ao seu normal em Chang.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 00h50 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 05h05 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 00h50 Star+ Treino Livre 4 Sábado 04h25 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 05h05 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 05h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 04h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 23h55 Star+ Classificação Sábado 03h30 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 03h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 03h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 23h Star+ Classificação Sábado 02h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 02h ESPN 4 e Star+

