Francesco Bagnaia, piloto da Ducati e segundo colocado no Mundial de pilotos da Fabio Quartararo porque era “ambicioso demais". , piloto dae segundo colocado no Mundial de pilotos da MotoGP , diz que caiu na última volta do GP do Japão, realizado na madrugada deste domingo, tentando ultrapassar o líderporque era “ambicioso demais".



O italiano teve uma corrida difícil por conta de problemas de pressão dos pneus dianteiros impediram que ele fizesse muitos avanços ao largar em 12º no grid. Quando conseguiu progredir na parte final da corrida, Bagnaia pulou para nono e estava perseguindo Quartararo na última volta, mas a tentativa de ultrapassagem acabou sendo sem sucesso e o piloto da Ducati caiu na curva 3.

A queda marcou o quinto DNF de Francesco na temporada de 2022 e fez com que a vantagem do francês da Yamaha, que era de dez pontos, subisse para 18 restando quatro corridas para o fim do calendário.

Questionado se o seu erro foi ter forçado tanto para ganhar um ponto, Bagnaia disse: “Um ponto pode fazer a diferença, então eu estava tentando fazer isso.

“Eu fui muito ambicioso, porque terminar atrás do Fabio, ou esperar ter uma oportunidade melhor para fazer uma jogada mais segura, com certeza era melhor, pensando depois da corrida.

“Mas naquele momento, quando estou correndo, estou sempre pensando em grandes coisas e minha ambição era ultrapassar Fabio e tentar estar perto de Maverick [Vinales] se ele cometesse um erro.

“Então, eu fui ambicioso, é a única coisa que posso fazer para tentar ganhar o campeonato. O erro foi o acidente, com certeza.”

Bagnaia admitiu que teve sorte de não atingir Quartararo, enquanto esclareceu que seu aplauso sarcástico enquanto se afastava da sua moto caída foi direcionado a si mesmo.

O Japão encerrou uma série de cinco pódios sucessivos para Bagnaia – que inclui quatro vitórias – mas ele não acredita que precise alterar sua abordagem em sua busca pelo título de 2022 no GP da Tailândia no próximo fim de semana.

“Com certeza este fim de semana foi bastante estranho por tudo o que aconteceu”, disse Bagnaia. “Esta manhã eu estava competitivo, então o que aconteceu durante a corrida foi um pouco estranho.

“Mas sabemos que começar de trás dificulta o seu ritmo. Então, na próxima corrida vou tentar fazer o meu trabalho como sempre, tentar ser competitivo. Não vou ser mais agressivo, não preciso ser mais agressivo.

“Só preciso fazer o que fiz em Aragão ou Misano, manter meu ritmo, bater forte e tentar ganhar pontos."

