Neste fim de semana, a MotoGP realiza sua primeira corrida em solo europeu no ano, iniciando uma sequência de 12 etapas consecutivas no Velho Continente. E o GP de Portugal é a prova que abre esse momento importante do campeonato, com o retorno a algumas das pistas mais tradicionais do esporte.

O GP de Portugal voltou à MotoGP em 2020 como forma de preencher o calendário em meio à pandemia, trocando o Estoril pelo Algarve, e a boa recepção de pilotos e fãs fizeram com que a prova seguisse no esporte de forma permanente.

Após quatro etapas da temporada 2022, Enea Bastianini lidera com a Gresini, usando uma Ducati de 2021, com duas vitórias no ano. O italiano tem 61 pontos, cinco a mais que Álex Rins da Suzuki em segundo. Vencedor do GP da Argentina, Aleix Espargaró é o terceiro com 50, à frente de Joan Mír com a outra Suzuki com 46 e o atual campeão Fabio Quartararo fechando o ano com 44.

Depois da grande corrida de recuperação em Austin, Marc Márquez é o 13º no Mundial com 21 pontos, mesmo sem disputar metade das provas do ano até aqui. Neste fim de semana, o hexacampeão volta à pista onde retornou à MotoGP há um ano após sua fratura no braço que o tirou da temporada 2020.

Assim como as demais etapas, o fim de semana em Portimão contará com a presença das categorias de acesso Moto2 e Moto3, esta última com Diogo Moreira no grid. O brasileiro chega à Portugal com o objetivo de se recuperar após o decepcionante resultado em Austin. Diogo chegou a liderar a prova, mas sofreu uma queda no início da última volta.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 09h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 06h55 Star+ Classificação Sábado 11h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 10h30 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h Star+ Classificação Sábado 08h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+

