Carregar reprodutor de áudio

Está chegando a hora! A partir desta sexta-feira, o principal campeonato da motovelocidade mundial abre os trabalhos da temporada 2022. E a MotoGP inicia o ano com o tradicional GP do Catar, única prova noturna do calendário, e em um final de semana que promete entregar respostas importantes.

O circuito de Losail, que abre há anos a temporada da MotoGP, deve ser um termômetro na luta pelo título de 2022, com vários nomes para ficar de olho: Francesco Bagnaia, da Ducati, Marc Márquez, da Honda, o atual campeão, Fabio Quartararo, da Yamaha, além de Joan Mir, da Suzuki.

A Ducati tem a seu favor um exército de oito motos no grid, sendo cinco delas de fábrica. Mas o que pode ser uma força, também pode ser uma fraqueza. Com muitos pilotos no grid, pode ficar difícil para a montadora colocar todo mundo para favorecer um único nome, o que pode ferir os projetos da Ducati.

Já a Honda quer retomar os anos áureos da década passada e, para isso, espera contar com o hexacampeão Márquez, que ainda não está 100% fisicamente, mas acredita que isso não seja necessário para lutar pelo título.

Enquanto isso, Yamaha e Suzuki possuem um objetivo em comum: manterem suas estrelas. Após testar a M1 de 2022 no fim do ano passado, o campeão Quartararo disse que sua renovação com a Yamaha está condicionada à uma melhora da moto, para que possa defender sua coroa. Já Mir vinha falando abertamente sobre uma "troca de ares" após duras críticas às falhas da Suzuki em 2021, mas agora diz que a renovação passa a ser uma prioridade.

Como sempre, a MotoGP terá a companhia de suas categorias de acesso, a Moto2 e a Moto3, com novidade importante para o Brasil: a Moto3 terá o brasileiro Diogo Moreira no grid, fazendo sua estreia no Mundial.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h40 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 07h15 Star+ Treino Livre 4 Sábado 11h20 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 12h ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 12h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h45 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 06h20 Star+ Classificação Sábado 10h25 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 10h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h50 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h25 Star+ Classificação Sábado 09h30 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

F1 DEBATE: Quais as CERTEZAS e DÚVIDAS sobre a pré-temporada da Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: