Neste fim de semana, a MotoGP acelera pela primeira vez em 2024, abrindo a temporada com o GP do Catar, que retorna ao posto no começo do calendário após as reformas no circuito de Losail terem jogado a prova para o fim de 2023.

A etapa de Losail marca o início de uma nova era da categoria, com Marc Márquez finalmente fazendo sua estreia competitiva como piloto Ducati. O hexacampeão rompeu seu contrato com a Honda um ano antes do previsto para correr ao lado do irmão, Álex, na Gresini, que usa motos de 2023 da marca italiana.

E Márquez não é a única mudança no grid para 2024, com Franco Morbidelli na Pramac após perder a vaga na Yamaha para Álex Rins. Já Johann Zarco, que ficou sem a vaga na Pramac, foi para a LCR Honda, enquanto Luca Marini garantiu a moto deixada por Márquez na equipe japonesa.

O fim de semana marca também a estreia do brasileiro Diogo Moreira na Moto2. Após dois anos na Moto3, ele sobe para a categoria intermediária, onde correrá pela equipe italiana Italtrans Racing Team, tendo como companheiro o também italiano Dennis Foggia.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP no Catar:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 14h ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 08h ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h40 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 13h ESPN e Star+ Corrida Domingo 14h ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 13h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Classificação Sábado 11h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 12h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 06h30 ESPN e Star+ Classificação Sábado 10h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 11h ESPN e Star+

