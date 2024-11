Harley-Davidson irá participar dos testes pré-temporada da MotoGP

A fabricante americana de motocicletas, Harley-Davidson, irá participar dos testes de pré-temporada da MotoGP em Barcelona, na próxima terça-feira (19).

A marca voltada para motocicletas de turismo, conhecidas como "Baggers", que possuem grande carroceria, maleiros laterais e posição de direção mais reta, fará mais uma parceria com a empresa proprietária da categoria rainha, a Dorna, já que teve etapas conjuntas com as motos Bagger nos EUA.

Embora a Harley ainda não terá um piloto ou equipe oficial na MotoGP, a marca tem planos para expandir sua presença na competição.

A fabricante está envolvida com o The King of the Baggers, categoria com as tais motos de turismo, competindo no campeonato MotoAmerica.

De acordo com Jochen Zeitz, CEO da Harley-Davidson, o objetivo da empresa é expandir sua presença nas corridas globalmente: "Esse teste de MotoGP é um primeiro passo essencial para alcançar essas ambições e demonstrar nosso compromisso com a excelência nas corridas", declarou.

