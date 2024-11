Francesco Bagnaia fez o que precisava no fim de semana do GP Solidário de Barcelona da MotoGP. Ele fez a pole e conquistou todos os 37 pontos em jogo na etapa. Mas não foi suficiente para virar o jogo contra Jorge Martín, que ficou com o título da temporada 2024 com 10 de vantagem para o bicampeão, que fez um balanço honesto de sua performance no campeonato.

Mais uma vez, "Martinator" mostrou sua maturidade no momento decisivo e, com dois terceiros lugares, frustrou a limpa mais amarga da carreira do italiano, que só pôde tirar o chapéu para o triunfo do espanhol, reconhecendo que ele teve a capacidade de cometer menos erros em uma temporada em que os números dizem que ele foi o mais rápido.

"Sabíamos desde o início que seria difícil e fizemos o melhor que podíamos, mas Jorge foi bem e, acima de tudo, cometeu menos erros. Ou, pelo menos, teve menos zeros [nos resultados]. Não conseguimos fazer mais do que isso, então está tudo bem e tentaremos novamente no próximo ano, sem nos questionarmos pelo que foi este ano", disse Bagnaia aos microfones da Sky Sports MotoGP.

Entre outras coisas, ele provou mais uma vez hoje que é um grande desportista, pois tentou o máximo possível ficar em segundo plano para garantir que o palco fosse todo para Martín no dia de seu triunfo.

"Sempre me envolvo em situações e, quando alguém obtém o resultado máximo, é errado tirar os holofotes dessa pessoa. No final das contas, minha vitória é importante, mas foi Jorge quem realmente fez a diferença, onde talvez tenhamos tido mais azar ou mais zeros. Eu não via sentido em estar no meio. Acho que é mais justo assim, porque ele é um ótimo piloto e merece".

"Minhas vitórias são consequência de saber que sou capaz de vencer e que fui o mais forte nesta temporada. Então, os zeros estão lá, eles sempre estarão lá, mas no próximo ano tentarei ser mais cuidadoso em determinadas situações e ficar menos próximo de alguns pilotos em outras. E é isso".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

E quando questionado sobre sua atitude imediatamente após a derrota, ele continuou: "Acredito que não há nada de desonroso em perder se isso for feito da maneira correta. Acredito que tudo é importante, que tudo pode servir de lição. Sei que perdemos por causa de nossos próprios erros e é isso que faz a diferença".

O vice-campeão mundial foi então questionado se há algum arrependimento em particular que ele levará consigo desta temporada, já que a velocidade estava certa para a luta pelo título, mas muitos erros o impediram de conquistá-lo.

"Digamos que a coisa que mais me incomodou este ano, e quando penso nisso me arrependo, é que sempre precisei do meu feeling na moto e, na primeira parte da temporada, subestimei um pouco isso. Levei várias corridas para eliminar algo que os outros estavam usando e que não estava me dando a mesma vantagem, que eram os garfos e o braço oscilante. Infelizmente, isso nos atrasou bastante, mas estávamos muito fortes na frente", explicou.

"É verdade que Jorge foi mais consistente, ele estava mais contente [com a moto], mas também é verdade que fomos abandonamos três vezes e uma vez também nos retiramos por causa de um problema técnico. Então, é verdade que também cometi três outros erros, mas meu maior arrependimento é não ter me esforçado mais na primeira parte da temporada para saber o que fazer com a moto".

"É difícil dizer qual foi o maior erro. Como um erro em si, talvez tenha sido o de Silverstone, que foi o único erro real, porque eu estava me esforçando mais e acabei indo longe demais. Quanto ao resto, foi zero, sem que eu tenha feito nada de errado, pelo contrário, acrescentou.

Por fim, sobre os melhores momentos deste 2024, ele concluiu: "11 vitórias, 18 no total entre Sprint e GPs. Acho que a vitória mais bonita foi a de Mugello. A de hoje foi a mais fácil de todas, porque não havia ninguém realmente pressionando. A de Jerez também foi linda, mas foram tantas que é difícil escolher uma. Talvez as quatro vitórias consecutivas sejam algo que faça a diferença".

