Jorge Martín é o campeão da MotoGP 2024! O espanhol fez uma prova segura, sem correr riscos e, mesmo assim, terminou na terceira posição para garantir o seu primeiro título na categoria rainha e o segundo no Mundial de Motovelocidade, após a conquista da Moto3 em 2018.

Francesco Bagnaia fez o que precisava fazer, vencendo a corrida e completando os pontos do fim de semana, mas não foi suficiente para virar o jogo, e ficou com o vice-campeonato. Marc Márquez ficou na segunda posição na corrida.

Com isso, Martín atinge um feito histórico. Pela primeira vez desde Valentino Rossi em 2001 nas 500cc, um piloto de uma equipe satélite é campeão da categoria-rainha, superando os esforços dos times de fábrica.

Bagnaia saiu melhor e manteve a ponta, com Martín saltando para a segunda posição, com Márquez em terceiro, Bastianini em quarto e Acosta em quinto, enquanto Espargaró, em sua despedida da MotoGP, caía para sexto.

Com Martín naturalmente mais cauteloso, Márquez aproveitou para dar o bote no líder do campeonato, assumindo a segunda posição no começo da segunda volta. Com um ritmo melhor, o hexacampeão iniciou a caça a Bagnaia, enquanto Martín conseguia respirar em terceiro com a briga entre Espargaró e Bastianini atrás.

Na volta 5 de 24, Bagnaia tinha Márquez a menos de 0s2, enquanto Martín ficava a 0s7. Já o líder do campeonato via Espargaró em quarto a 0s5, mas com o espanhol da Aprilia ainda disputando com Bastianini e Acosta.

Martín vinha controlando seu ritmo, sem correr riscos desnecessários. Na volta 10, ele já estava a mais de 1s de Bagnaia e Márquez, enquanto a briga atrás dele o permitia manter uma diferença para Espargaró, que tinha agora Álex Márquez em quinto e Acosta em sexto, após Bastianini errar e cair para oitavo.

No final, Francesco Bagnaia garantiu a vitória no GP Solidário de Barcelona com Marc Márquez em segundo, fazendo tudo que precisava no fim de semana. Mas, com Jorge Martín em terceiro, o espanhol da Pramac faz história, garantindo o título da temporada 2024 e repetindo o feito de Valentino Rossi em 2001, sendo campeão por uma equipe satélite na categoria-rainha.

Completaram o top 10: Álex Márquez, Aleix Espargaró, em sua despedida das pistas, Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Confira o resultado final do GP Solidário de Barcelona da MotoGP:

