Stefano Domenicali não irá renovar o contrato como CEO da Fórmula 1 no final de 2025 e irá para a diretoria executiva da MotoGP, segundo informações do grupo jornalístico holandês Ziggo Sport.

A categoria de motovelocidade que está em processo de aquisição pela Liberty Media, empresa proprietária da F1 e, com o fim do contrato de Domenicali, o italiano iria assumir o cargo de CEO da categoria rainha, no lugar de Carmelo Ezpeleta, que faz parte da Dorna, atual proprietária da MotoGP.

Os rumores seguem a esteira do anúncio da saída de Greg Maffei do cargo de CEO da Liberty, indicando cenário de mudanças dentro da corporação midiática.

O repórter Jack Plooij, da Ziggo, também afirma que a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos e um possível apoio forte do governo republicano à Andretti, que foi rejeitada pela administração da F1 para entrar na categoria, foi um dos fatores que pode ter mudado o cenário para o italiano, que pode ter decidido deixar o cargo por isso.

Segundo o jornal espanhol Relevo, que também confirma a informação da saída, os cotados para assumir o cargo de CEO da F1 no lugar de Domenicali são Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes e apontado como o mais provável; Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, e o campeão e atual comentarista da categoria, Nico Rosberg.

Apesar das informações do jornal holandês e do espanhol, um porta-voz da F1 ouvido pelo Motorsport.com negou os rumores.

