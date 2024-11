O recém-coroado campeão da MotoGP, Jorge Martin, revelou que "não conseguia pilotar" e que estava chorando sob o capacete durante as voltas finais do GP Solidário de Barcelona deste domingo (17), onde garantiu o título da temporada 2024.

O piloto da Pramac conquistou seu primeiro título da MotoGP com uma performance segura para terminar em terceiro lugar na última etapa da temporada, superando o vencedor da corrida e rival da equipe oficial da Ducati, Francesco Bagnaia, por 10 pontos no Mundial.

Embora Martín tenha vencido apenas três dos 20 GPs durante o ano, em comparação com os impressionantes 11 triunfos de Bagnaia, foi sua consistência e a falta de erros na segunda metade da campanha que lhe renderam o título.

Martín admitiu anteriormente que se sentiu ansioso para o último fim de semana do ano, e até mesmo Bagnaia revelou que sentiu um certo nervosismo enquanto lutavam pelo título no fim de semana de Barcelona. E o espanhol disse após a corrida que lutou para controlar suas emoções nos momentos finais da prova, enquanto o sonho de vencer o campeonato mundial se aproximava.

"Parece incrível, não sei o que dizer - estou completamente em choque", disse Martin depois de retornar ao parque fechado após as comemorações. "Isso é para o meu povo, para a minha família, para as pessoas que estão me apoiando, isso é para elas".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nas últimas voltas, eu não conseguia nem pilotar, comecei a chorar um pouco. Foi uma corrida muito emocionante. E sim, graças ao meu pessoal, é para eles, completamente para eles. Foi uma longa jornada, com muitos acidentes, grandes lesões e, finalmente, estamos de volta aqui. Então, graças a todas as pessoas, graças aos fãs, isso também é para Valência - um piloto espanhol".

"Espero que possamos continuar melhorando e aproveitar o momento. Isso é o mais importante. Deixar a pressão de lado e aproveitar o momento".

Bagnaia estava em uma forma imbatível no fim de semana na Espanha, liderando desde os treinos de sexta-feira até a pole e a vitória na sprint do sábado. Embora tenha sofrido pressão de Marc Márquez na Gresini GP23, ele se manteve firme para conquistar mais uma vitória no domingo. No entanto, isso não foi suficiente para derrotar Martín, que só precisava terminar entre os nove primeiros para ser coroado campeão.

Bagnaia parabenizou seu ex-companheiro de Moto3 após o triunfo no campeonato, dizendo: "Acho que ele merece o que conquistou. Este dia é para ele".

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eu só quero agradecer à minha equipe, eles fizeram um trabalho incrível, todo o resto é outra história, mas parabéns para Jorge", disse o campeão de 2022 e '23.

Enquanto Bagnaia permanecerá na Ducati para disputar novamente o título em 2025, Martin deixará a marca de Borgo Panigale para se juntar à Aprilia em um contrato de fábrica de dois anos.

