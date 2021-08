Após uma semana de folga, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2021 já mirando a reta final do campeonato. Restam apenas sete corridas para conhecermos o campeão deste ano, e Fabio Quartararo segue construindo um caminho sólido para seu primeiro título na categoria.

O GP da Grã-Bretanha, em SIlverstone, retorna ao calendário após seu cancelamento em 2020 devido ao impacto da pandemia da Covid-19, e promete muita ação e resultados que devem ser fundamentais para o campeonato.

Apesar do sétimo lugar no doido GP da Áustria, Quartararo mantém uma vantagem larga na liderança, com 181 pontos, 47 a mais do que os vice-líderes, Francesco Bagnaia, da Ducati, e Joan Mir, da Suzuki, atual campeão.

E Silverstone pode ser um palco importante para as chances dos competidores que caçam Quartararo. Nas seis últimas edições do GP, tivemos seis vencedores diferentes de quatro montadoras (Yamaha, Suzuki, Honda e Ducati).

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 Treino Livre 3 Sábado 05h55 Treino Livre 4 Sábado 09h30 Fox Sports Classificação Sábado 10h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

F1: Conheça a INCRÍVEL história da PRISÃO de MIKA HAKKINEN horas antes do GP da Grã-Bretanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #124 – Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: