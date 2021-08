A Yamaha renovou por dois anos com Maverick Viñales no início de 2020, estendendo o contrato até o fim de 2022. Entretanto, a situação entre equipe e piloto se complicaram em 2021.

Lin Jarvis, chefe da equipe, disse que a Yamaha está analisando se não botou o carro (no caso a moto) na frente dos bois ao renovar tão cedo com o espanhol. Jarvis sabe que imprevistos acontecem e que, naquele início de ano, estender a parceria com Viñales era a melhor opção.

O inglês declarou para o veículo alemão Speedweek que a Yamaha não quer passar novamente por essa situação em que precisa romper um contrato antes da hora.

"Desde então [liberação de Viñales do contrato], temos pensado se não assinamos o contrato muito cedo", disse Jarvis. "Em junho passamos pela situação do contratado pedir para encerrar a parceria. Estamos analisando se cometemos um erro na renovação. Não queremos passar por isso de novo. Entretanto, na época, [renovar] o acordo com Maverick foi a melhor decisão."

Viñales havia terminado 2019 em terceiro no campeonato, com duas vitórias. Neste ano, o piloto venceu a primeira corrida, realizada no Qatar. Mas a sua performance está atrás do seu companheiro de time, Fabio Quartararo, que lidera o campeonato.

Na Alemanha, Viñales terminou em 19º (último), enquanto Quartararo chegou em 3º. Na Estíria, a Yamaha revelou que o espanhol tentou explodir o motor da moto. Ele foi suspenso da etapa seguinte, o GP da Áustria, e pouco depois a Yamaha confirmou o fim adiantado do contrato. Viñales assinou um contrato de um ano com a Aprilia para 2022 e a equipe tenta adiantar a vaga do piloto ainda para este ano.

F1: Conheça a INCRÍVEL história da PRISÃO de MIKA HAKKINEN horas antes do GP da Grã-Bretanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #124 – Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.