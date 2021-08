O final da temporada 2021 da MotoGP também trará a aposentadoria do multicampeão Valentino Rossi da categoria. E olhando para o legado que deixa para o esporte, o italiano acredita que "emocionou as pessoas" e chamou a atenção do público para a MotoGP.

Com uma carreira lendária de 26 temporadas no Mundial de Motovelocidade em todas as suas categorias, Rossi foi uma figura chave no aumento de popularidade da MotoGP, trazendo a categoria ao conhecimento de todos devido à sua personalidade e rivalidades na pista.

Rossi disse que isso é algo que o deixa "muito orgulhoso", mas admite que isso tornou sua vida fora da MotoGP mais difícil.

"Acho que a diferença entre eu e todos os outros grandes pilotos da história da MotoGP é que, por algum motivo, eu consegui chamar a atenção das pessoas para as corridas de moto", disse.

"Sem eu, as pessoas não conheceriam MotoGP, a 125cc ou a 250cc, especialmente na Itália. Então eu fiz algo na primeira parte da minha carreira que emocionou as pessoas, e isso me deixa muito orgulhoso, porque é algo realmente especial".

"E, por outro lado, é mais difícil ter uma vida normal, porque você está sempre sob pressão. Você acaba tendo que mudar sua vida, mas eu sempre tento levá-la o mais normal possível, sem mudar muito. É ok, eu gosto de qualquer jeito".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Falando mais sobre isso, Rossi que na Itália, sua carreira serviu como um escape para as pessoas, mas admitiu que a reação dos fãs é algo que ainda o surpreende.

"Parece que, especialmente na Itália, muitas pessoas começaram a acompanhar corridas de motos por minha causa. Me lembra o que aconteceu com Alberto Tomba e o esqui. Então isso é o mais importante da minha carreira, assim como os resultados".

"Sinceramente não sei o porquê, mas acho que trago um entretenimento para as pessoas nos domingos a tarde e muitos gostam de passar uma ou duas horas do dia sem pensar em nada mais, apenas curtindo as corridas".

"Então acho que essa é a melhor coisa. Agora, com os resultados não sendo fantásticos, as pessoas vem até mim, e muitos ficam emocionados quando me veem".

"Alguns choram e, para mim, isso é uma surpresa. Eu sempre pergunto a elas por que estão chorando. Essa é o maior orgulho".

F1: Conheça a INCRÍVEL história da PRISÃO de MIKA HAKKINEN horas antes do GP da Grã-Bretanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #124 – Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: