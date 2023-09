A MotoGP fechou o sábado em Barcelona com a corrida sprint válida pela 11ª etapa da temporada 2023. E em uma bela disputa entre Ducati e Aprilia, Aleix Espargaró levou a melhor sobre Francesco Bagnaia a seis voltas do fim para disparar e vencer sua primeira prova curta na categoria.

E após uma disputa até o último metro, Bagnaia segurou Maverick Viñales para terminar em segundo. Fecham a lista dos nove que pontuam neste sábado: Brad Binder, Jorge Martín, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Enea Bastianini.

Para aumentar o caos, a prova foi declarada "com chuva" durante a volta de apresentação, fazendo com que as equipes corressem para preparar as motos reservas. Mas, com apenas 12 voltas de duração, ninguém optou pela mudança no começo.

Bagnaia saiu bem para segurar a liderança, enquanto Viñales passava Aleix, iniciando uma briga das Aprilias contra a Ducati do atual campeão. Ao final da primeira volta, Martín ainda fazia parte desse primeiro pelotão, com Bezzecchi, Binder, Marc Márquez, Oliveira e Bastianini completando a zona de pontos.

O hexacampeão era o destaque do começo da prova, subindo 11 posições em apenas uma volta após largar em 18º. Mas não demorou muito para as deficiências da Honda aparecerem, com o espanhol começando a cair na classificação até ficar fora da zona de pontos.

Pouco depois Aleix passou Viñales para reassumir a segunda posição e, logo, ele e Bagnaia descolaram na frente, em uma disputa aberta pela vitória. Logo atrás, Martín também tentou dar o bote em Maverick, mas levou a pior, caindo para a sexta posição.

A seis voltas do fim, Aleix ultrapassa Bagnaia aproveitando uma entrada melhor na curva para assumir a liderança. Pouco depois, o espanhol já abria 0s5 para o atual campeão.

No final, Aleix Espagaró disparou para vencer sem maiores problemas a sprint da Catalunha, sua primeira vitória nas corridas curtas, com Francesco Bagnaia segurando Maverick Viñales até o último metro. Completaram o top 9 que pontua: Brad Binder, Jorge Martín, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Enea Bastianini.

A MotoGP volta ao circuito de Barcelona no domingo para o GP da Catalunha, 11ª etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Star+.

