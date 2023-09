A MotoGP iniciou nesta sexta-feira os trabalhos da 11ª etapa da temporada 2023, o GP da Catalunha, em Barcelona. E a liderança do dia ficou com um piloto da casa. O espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, foi o mais rápido das duas sessões.

Enquanto as montadoras japonesas Yamaha e Honda fizeram feio, com as seis motos ficando de fora da zona de corte para o Q2 do sábado.

Para Espargaró, o início forte de fim de semana vem para apagar o 'mico' do ano passado, quando perdeu um pódio na Catalunha após achar que a prova havia acabado quando, na verdade, estava na última volta.

O espanhol liderou uma dobradinha da Aprilia ao marcar 01min39s809 no final do TL1, 0s264 à frente de Maverick Viñales, com Jorge Martín em terceiro, a quase meio segundo.

Brad Binder foi o quarto com a KTM à frente do campeão Francesco Bagnaia, enquanto Pol Espargaró foi o sexto com a Tech3 GasGas. Já Marc Márquez teve uma sessão difícil, ficando na penúltima posição, a 1s6 da marca de Espargaró, devido a uma queda na curva 5 no final da sessão.

Confira o resultado final do TL1 do GP da Catalunha de MotoGP:

No TL2, Aleix manteve a boa forma para fechar a sexta-feira na frente, garantindo mais uma dobradinha da Aprilia com Viñales em segundo a 0s362. O espanhol teve a sorte de fazer sua volta segundos antes de uma amarela causada por Luca Marini, que atrapalhou diversos pilotos.

Bagnaia completou o top 3 após uma sessão complicada para o atual campeão.

Mas o grande destaque do dia foi a sessão vergonhosa de Yamaha e Honda. As seis motos das montadoras japonesas não somente ficaram de fora da zona de corte do Q2 como também ocuparam as últimas posições da classificação, com Fabio Quartararo, vencedor da prova em 2022, 'liderando' o pelotão em 17º.

Em seu esforço final, Aleix marcou 01min38s686, garantindo um novo recorde do circuito, colocando mais de três décimos para Viñales, que terminou apenas 0s013 à frente de Bagnaia, com Johann Zarco em quarto e Brad Binder fechando o top 5.

A MotoGP volta ao circuito de Barcelona no sábado para mais três sessões: treino livre 3 às 05h10, classificação às 05h50 e corrida sprint às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado final do TL2 do GP da Catalunha de MotoGP:

