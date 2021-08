A possibilidade de que chova forte durante a corrida da MotoGP na Estíria levou um grupo de pilotos a pedir à organização da prova que, caso a previsão se concretize, a etapa seja realizada na segunda-feira, quando deve fazer sol e calor no verão austríaco.

Na mesma linha, Marc Márquez declarou que "se chover muito, é impossível correr" no Red Bull Ring. A fala do piloto da Honda pode ser entendida como um recomendação aos organizadores.

"Pessoalmente considero que se chove muito em pouco tempo é impossível correr neste circuito. Escorre água no meio da pista quando tem muita chuva, quase parecem rios. Mas se cair uma chuva aceitável, dá de correr, desde que não seja uma tempestade muito forte, que forma 'riachos' cruzando o circuito", disse o espanhol.

Nesse sentido, e levando em conta que ele ainda está se recuperando de lesão, uma corrida sob chuva pode beneficiá-lo.

"Se buscarmos um resultado rápido, prefiro a chuva. Claro que ganhar uma corrida é importante, mas não mudará nossa vida. Já ganhei este ano e tirou um peso dos meus ombros. Assim prefiro uma corrida seca para continuar meu processo de recuperação e voltar com meu físico de antes. Além disso, se a corrida for sob chuva, tudo pode acontecer, você pode ganhar ou cair facilmente".

Apesar de não estar 100% fisicamente e ainda sentir desconfortos no braço e ombro, Márquez estava na luta pela pole no Q2, até que uma queda lhe tirou as chances, quando já vinha melhorando o seu tempo.

"Hoje eu não pude fazer a pole, mas a moto estava pronta para fazer algo melhor que um oitavo. Com o primeiro pneu eu não estava bem, mas com o segundo sim. Fiz uma volta para me posicionar e na segunda fui ao limite, mas caí. Podia estar na segunda fila, não fiz uma boa classificação", disse Márquez, que largará de oitavo.

