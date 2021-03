Os testes de pré-temporada da MotoGP deveriam ter começado em fevereiro, mas a situação da Covid-19 na Malásia forçou a categoria a cancelar e condensar todos os cinco dias de treinos no Catar em março.

Neste sábado, o grande nome foi de Aleix Espargaró, que cravou 1min54s687, levando a Aprilia ao topo.

Ventos fortes e poeira saudaram o grid no Circuito Internacional de Losail, com as condições abaixo do ideal, o que significou que apenas nove pilotos entraram na pista na primeira hora.

O piloto de fábrica da KTM, Miguel Oliveira, deu o primeiro passo com 1min57s707 ao provar pela primeira vez o novo RC16. Pol Espargaró, contratado pela nova Honda, foi um dos primeiros em pista ao iniciar o seu processo de aprendizagem com a RC213V, ao assumir o primeiro lugar aos 10 minutos da segunda hora, com 1min57s566.

No final da segunda hora, Oliveira voltou ao primeiro lugar com 1min56s980, enquanto o piloto de testes da HRC e substituto de Marc Márquez, Stefan Bradl, liderou os tempos após a hora 3. O alemão tem trabalhado arduamente testando o RC213V em testes privados neste inverno, e estava na pista no shakedown da sexta-feira.

Faltando pouco menos de três horas, uma das novas contratações da Pramac Ducati, Johann Zarco, disparou para o topo, com 1min55s163.

Aleix Espargaró conduziria a sua Aprilia à primeira volta abaixo de 1min55s do dia, a cerca de 90 minutos do fim. Ele fez 1min54s912, melhorando na volta seguinte para 1min54s687. Desta vez essa marca não seria melhorada, pois a sessão estava chegando ao fim, com Bradl segurando o segundo lugar à frente do atual campeão mundial Joan Mir, em sua Suzuki.

Jack Miller foi o melhor da Ducati, em quarto, em sua estreia na equipe de fábrica, testando vários novos itens, incluindo uma nova carenagem aerodinâmica. Ele liderou Oliveira e Zarco, enquanto Franco Morbidelli foi o piloto da Yamaha mais rápido, em sétimo, com a sua M1 Petronas SRT ‘A-spec’ ligeiramente atualizada.

Alex Rins foi um dos últimos pilotos a entrar em pista no sábado e foi oitavo com a sua Suzuki, com o piloto de fábrica da Yamaha Maverick Viñales em nono, à frente de Marquez da LCR - que saiu ileso de uma queda no início do dia.

Valentino Rossi foi 14º no final do seu primeiro dia como piloto da Petronas SRT, ultrapassando o seu substituto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, em 0s123.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Resultado (top-10)

POS # PILOTO TEMPO/DIF. 1 41 A. ESPARGARO 1:54.687 2 6 S. BRADL +0.256 3 36 J. MIR +0.293 4 43 J. MILLER +0.335 5 88 M. OLIVEIRA +0.397 6 5 J. ZARCO +0.423 7 21 F. MORBIDELLI +0.487 8 42 A. RINS +0.511 9 12 M. VIÑALES +0.572 10 73 A. MARQUEZ +0.591

