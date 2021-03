Valentino Rossi admitiu que as primeiras voltas com a moto da Petronas SRT no dia de abertura dos testes de pré-temporada da MotoGP no Catar neste sábado foram “estranhas”.

A lenda do mundial de motociclismo fez sua estreia em pista com as cores da SRT no Circuito Internacional de Losail com o início dos testes de pré-temporada, terminando a sessão em 14º com melhor volta em 1min55s584 após 54 giros.

Mantendo um contrato de fábrica com a Yamaha e rodando com uma M1 totalmente equipada de 2021, Rossi diz que no geral não mudou muita coisa, mas admite que sua primeira experiência com a nova equipe foi estranha.

“Sim, esta manhã eu estava muito entusiasmado porque era o início de uma nova aventura,” disse Rossi quando questionado pelo Motorsport.com se o primeiro dia de testes parecia começar do zero. “Novas cores, nova equipe, tudo novo e isso dá-me muita motivação e muita força para trabalhar.”

“Foi estranho no início, a primeira saída, mas no final a moto é sempre a minha M1. Então, se ela trocar de vestido o resto é o mesmo.”

A tripulação de Rossi na SRT mudou consideravelmente desde seus dias de Yamaha de fábrica, com apenas três membros - o chefe de equipe David Munoz, o coach Idalio Gavira e o analista de dados Matteo Flamigni – permanecendo com ele.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mas falando sobre sua nova equipe, Rossi ficou entusiasmado com o que viu, embora ainda sinta que “há muitas coisas para consertar”.

"Sinto muita falta dos meus mecânicos australianos [Alex Briggs e Brent Stephens], mas vi uma grande paixão e um grande desejo", disse Rossi sobre sua nova equipe. "Eles são muito bons. Eles trabalharam muito bem e muito, mesmo que haja muitas coisas para consertar.”

“Depois, há todos os procedimentos a serem descobertos e será especial mesmo na primeira vez que estivermos no grid juntos. Tentamos consertar todas essas coisas, mas elas vêm com o tempo.”

Rossi se junta a Franco Morbidelli na SRT em 2021, com o ítalo-brasileiro terminando em sétimo no primeiro dia de testes no sábado. Quando questionado sobre dividir a garagem com Morbidelli pela primeira vez, Rossi disse que ele é o “melhor companheiro de equipe” em que conseguiu pensar - e ficou impressionado com o seu ritmo.

“Para mim, Morbidelli, é o melhor companheiro de equipe que pude pensar, porque nos conhecemos bem, somos amigos e nos desafiamos em casa com todos os tipos de motos”, acrescentou. “Ele é assustador, porque até hoje ele foi muito rápido.”

“Mas estou muito feliz por estar na equipe com ele, porque existe uma relação especial. Esperamos ser ambos competitivos.”

