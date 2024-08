A MotoGP fechou um novo contrato diretamente com o governo estadual de Uttar Pradesh para sediar o GP da Índia de 2025 a 2027.

O novo acordo praticamente confirma que a Índia retornará ao calendário da MotoGP no ano que vem, após ter sido retirada da programação deste ano devido ao que foi oficialmente citado como "considerações operacionais" e "condições climáticas" inadequadas.

A declaração emitida pela Dorna curiosamente não mencionou a Fairstreet Sports, a organização privada sediada em Noida que foi a promotora do evento inaugural da Índia em 2023.

A Fairstreet organizou a primeira edição da corrida em 2023 com o apoio do governo, mas foi criticada por vários problemas e sua falta de experiência na condução de eventos esportivos.

Também é amplamente sabido que a Fairstreet não pagou a taxa de hospedagem integral para a corrida de 2023 até o verão deste ano, que foi o verdadeiro motivo do cancelamento do evento de 2024 originalmente agendado para 22 de setembro.

Em sua defesa, a Fairstreet citou as eleições gerais na Índia como o principal motivo por trás dos atrasos no pagamento à Dorna.

Ainda não está claro se o governo estadual de Uttar Pradesh contratará uma nova organização para promover o evento como parte de seu novo acordo com a Dorna.

"Estamos muito felizes em anunciar este novo acordo feito diretamente com o governo de Uttar Pradesh", disse Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports.

"O GP da Índia inaugural foi um sucesso fundamental e trouxe uma enorme quantidade de valor para a MotoGP e nossa região anfitriã de Uttar Pradesh, então é fantástico que possamos continuar construindo isso juntos no futuro.

"A Índia é um mercado essencial para a MotoGP, com um público estabelecido para as corridas, e que sabemos que podemos aumentar exponencialmente. Também há centenas de milhões de veículos de duas rodas usados ​​em todo o país todos os dias, tornando-o vital para nossos fabricantes e para o esporte em si, graças à posição da MotoGP como o auge das duas rodas.

“Estamos muito orgulhosos de trabalhar diretamente com o governo de Uttar Pradesh para trazer a MotoGP de volta à Índia, e ao Circuito Internacional de Uttar Pradesh e Buddh, pelas próximas três temporadas.”

O novo acordo entre a Dorna e o governo de Uttar Pradesh abrange três temporadas e vai até 2027. Como parte do contrato original assinado antes de 2023, a MotoGP deveria visitar a Índia por sete temporadas consecutivas.

A Índia deve sediar a segunda rodada da temporada de MotoGP de 2025 após o tradicional evento de abertura no Catar.

A mudança de setembro para março aliviará as preocupações sobre as duras condições climáticas que impactaram vários pilotos durante a realização anterior do evento no Circuito Internacional de Buddh no ano passado.

